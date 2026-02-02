BRATISLAVA - Opozičné PS kritizuje prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia na ministerstve životného prostredia (MŽP). Približne tri štvrtiny celkovej sumy idú podľa predstaviteľov hnutia veľkopodnikateľom na jazero na golfovom ihrisku, nádrže v lyžiarskom stredisku či podobné projekty. Ministra Tomáša Tarabu (nominant SNS) vyzvali, aby peniaze neposlal. Poslanci Národnej rady SR za PS Michal Šimečka a Tamara Stohlová o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Taraba chce dať 5,4 milióna eur na vybudovanie dvoch betónových vodných nádrží v lyžiarskom stredisku Bachledka pri Ždiari. Ak si to chceme opäť predstaviť, budú to naozaj obrovské technické betónové vane, obrovské nádrže s objemom niekde okolo 9,5 olympijského bazéna a štyri olympijské bazény. No a teraz sa podržte. Toto precízne vybrané úspešné vodozádržné opatrenie má pomôcť 97 ľuďom,“ upozornila Stohlová na jeden z projektov.
VIDEO TK hnutia Progresívne Slovensko: Tarabova eurofondová výzva - verejné peniaze tečú do jazierok v rezortoch boháčov:
Šimečka podotkol, že MŽP takto podporí bohatých ľudí na úkor občanov. Mestá a obce by podľa neho mohli peniaze z dotačnej výzvy využiť na ochranu občanov pred vplyvmi klimatickej krízy.