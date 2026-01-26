Totálny chaos na R1 zachytili kamery: Polícia zverejnila autentické VIDEO rútiaceho sa kamióna! Centimetre od tragédie

TRNAVA - Vodiči na diaľnici R1 v smere do Trnavy museli mať nervy z ocele. Niekoľkotonový kolos totiž na pár hodín zablokoval premávku na frekventovanom úseku a ostal tak neprejazdný. Celý manéver navyše zachytila kamera.
"Upozorňujeme vodičov, že z dôvodu udalosti v doprave v súvislosti nákladným vozidlom je diaľnica R1 v smere do Trnavy neprejazdná," uviedla polícia.
Vodič stočil volant doprava a premávka ostala zablokovaná
Tá o pár minút aj uverejnila video z toho, čo sa vlastne na ceste stalo. Na zábere vidieť, ako sa obrovský kamión skrútil doprava a nakoniec ostalo niekoľko jazdných pruhov zablokovaných.
Policajti na mieste usmerňujú dopravu a odkláňajú ju na výjazd na obec Vlčkovce. "Žiadame vodičov, aby plne rešpektovali pokyny policajných hliadok," dodali. "Vodič nákladného vozidla mal počas jazdy stratiť, pravdepodobne kvôli technickej poruche, kontrolu nad vozidlom a zostal skrížený stáť cez diaľničné pruhy. Pri incidente sa nikto nezranil," popísali.
Krátko pred 11. hodinou polícia uviedla, že rýchlostná cesta R1 v smere do Trnavy je už plne prejazdná.