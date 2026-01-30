Bombový poplach v Maďarsku: Školy a úrady dostali výhražné maily v ukrajinčine

BUDAPEŠŤ - Sedem škôl a deväť verejných inštitúcií vo východomaďarskej Hajducko-bihárskej stolici dostalo e-mail s bombovou hrozbou v ukrajinskom jazyku. Podľa servera telex.hu to potvrdila polícia, ktorá vykonala potrebné opatrenia.
Polícia nariadila vyšetrovanie pre podozrenie z hrozby spáchania teroristického činu. Dodala, že výhražné e-maily pravdepodobne pochádzajú z rovnakého miesta. Policajti prehľadali všetky dotknuté zariadenia, avšak nenašli žiadne výbušniny ani výbušné zariadenia.
Server pripomenul, že pred rokom čelili stovky škôl po celej krajine hrozbe bombovým útokom. Prípad je odvtedy predmetom vyšetrovania. „Národný vyšetrovací úrad pohotovostnej polície vedie trestné konanie v súvislosti s bombovými hrozbami v školách v januári 2025, ale v záujme vyšetrovania nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo Celoštátne veliteľstvo polície (ORFK) v reakcii na otázku tenyek.hu k výsledkom vyšetrovania.