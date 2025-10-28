Horšie hospodária už len Spišské Vlachy! Bratislava prepadla vo veľkom hodnotení miest: Ako je na tom to vaše?

BRATISLAVA - Finančné hospodárenie samospráv za rok 2024 bolo zaujímavé. Spravidla vykazuje známky zodpovednosti a tiež šetrnosti, no nie vo všetkých prípadoch. Posledné čísla však svedčia o upadajúcej ekonomickej úrovni aj v regiónoch. Aj keď zadlženie kleslo, zvyšné peniaze sa krátia a na investície nezostáva veľa.
Čísla v najnovšej analýze priniesol Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). "Priemerné zadlženie miest dosiahlo najnižšiu hodnotu, odkedy INEKO zbiera údaje (od roku 2009), naopak zlou správou je, že prebytky na bežných účtoch boli tretie najnižšie (od roku 2006). Znamená to, že mestám ostáva stále menší priestor na investície. Žúp sa týkajú rovnaké zistenia, no navyše s ešte výraznejším zhoršením hospodárenia," vyhlásil INEKO na úvod.
Najlepší Trenčín, najhorší Prešov a Bratislava
Najlepšie finančné zdravie spomedzi krajských miest má Trenčín a za ním je Trnava. Na spodku rebríčka sa nachádza Prešov a od dna nie je ďaleko ani bratislavský magistrát, ktorý skončil predposledný. "Spomedzi všetkých miest v SR získalo celkovo 33 miest hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (skóre nad 5 bodov). To je mierne zhoršenie oproti roku 2023, keď sa takýmto hodnotením mohlo pochváliť 38 miest," tvrdí v analýze INEKO.
Čo sa týka všetkých miest, tu sa na najlepšom mieste ocitlo Krásno nad Kysucou a Nové Mesto nad Váhom. Na poslednej 141. priečke sa umiestnili Spišské Vlachy. Bratislava je opäť predposledná a nasledujú také mestá ako Zlaté Moravce, Veľký Šariš či Spišské Podhradie s Prešovom.
Dobré správy sa týkajú miery zadlženia
INEKO vo svojej analýze ponúka aj dobré správy, ktoré sa týkajú napríklad zadlženia. "Priemerné zadlženie miest kleslo druhý rok v rade. Počas minulého roka sa znížilo o viac ako desatinu, z 21,61 na 19,26 percent. Mestá sa tak dostali na dosiaľ najnižšiu mieru zadlženia, odkedy INEKO zbiera údaje o dlhu (od roku 2009). K poklesu tohto pomerového ukazovateľa – dlh k bežným príjmom za predchádzajúci rok – však prišlo výlučne vďaka nárastu príjmov, ktorý bol ešte výraznejší, ako nárast nominálneho dlhu v eurách. Nárast bežných príjmov (za rok 2023) súvisel s vysokou infláciou v danom období a zároveň s oživením ekonomiky po pandémii COVID-19," argumentuje inštitút.
Takto si viedli Bratislava a Košice
Špecifickým prípadom sú podľa INEKO samosprávy Bratislavy a Košíc, ktoré sú ako jediné mestá na Slovensku ďalej členené aj na samostatne hospodáriace mestské časti. "V rámci Bratislavy dosiahli v roku 2023 najlepšie finančné zdravie mestské časti Devínska Nová Ves, Petržalka a Staré Mesto. Na opačnom konci evidujeme magistrát, Nové Mesto a najmä Devín, ktorý bol 18 rokov v režime nútenej správy. V Košiciach získali najlepšie hodnotenie mestské časti Krásna, Myslava a Barca. Naopak, najnižšie skóre finančného zdravia evidujeme postupne pri Kavečanoch, Poľove a košickom magistráte," uviedol inštitút INEKO.
Kraje sú v najhoršej situácii od roku 2016
Samosprávne kraje si podľa analýzy INEKO opäť pohoršili a ich finančné zdravie je dokonca najhoršie od roku 2016. Najlepšie je na tom Nitriansky samosprávny kraj, no naopak, najhoršie ten Košický.
"Žiadna spomedzi ôsmich žúp na Slovensku neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 percent z bežných príjmov a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 percent). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2024 v Trenčianskom samosprávnom kraji (35,8 percent). Naopak, najlepší stav zaznamenali v nitrianskej župe (6,1 percent). Dlh dokázali v roku 2024 najviac znížiť v bratislavskom kraji, a to výrazne, o vyše 10 percentuálnych bodov," uzavrel INEKO svoju analýzu.