Krvavý útok v Košiciach: Mladíka (20) dobodali v lese! Útočníka zadržali

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

KOŠICE - V Košiciach došlo k útoku, pri ktorom bol 20-ročný mladík pobodaný iným mužom. Incident sa odohral v lese neďaleko sídliska Luník 9. Zraneného previezli do nemocnice s viacerými reznými ranami, podozrivého zadržali.

O útoku v Košiciach informovali noviny.sk. Podľa výpovede strýka obete, mladíka dobodal muž, ktorý následne z miesta činu ušiel. Svedkovia rýchlo zalarmovali pomoc a utekali do blízkej bytovky, kde to oznámili mladíkovmu strýkovi. "Okamžite som vyšiel von a keď som dorazil na miesto, všade bolo veľa krvi," opísal dramatické momenty strýko napadnutého. "Pýtal som sa, či volali záchranku, a jeden z nich povedal, že páchateľ utekal smerom na Myslavu. Tak som sadol do auta a chytil som ho," dodal.

Podľa miestnych si Frederik, údajný páchateľ, si pred incidentom s obeťou vymieňal správy. Ich stretnutie sa však zvrhlo na hádku, počas ktorej mal Frederik vytiahnuť nôž a opakovane mladíka bodnúť. "Na miesto sme vyslali rýchlu lekársku pomoc. Zranený muž bol po prvotnom ošetrení prevezený do nemocnice s otvorenými ranami na krku a zápästí," potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.

Podľa informácií TV JOJ bol mladík po ošetrení prepustený z nemocnice domov. Polícia zadržala podozrivého páchateľa, ktorý mal byť údajne dílerom drog, a previezla ho na policajnú stanicu. Strýko obete opísal, že vyzeral ako "narkoman". Domnieva sa, že ak by obeť neutiekla, mohlo sa to celé skončiť oveľa horšie. Na miesto činu dorazili policajti spolu s kriminalistickým technikom, aby zaistili dôkazy.