Slovensko čaká výrazná ZMENA počasia: Príde už cez víkend... Čo bude potom, ZÁHADA pre meteorológov!

BRATISLAVA - Slovensko čaká ďalšia výrazná zmena počasia, ktorá ukončí sériu celodenných mrazov a veľmi nízkych nočných teplôt. No to, čo sa udeje po víkende, sa nedá jednoznačne predpovedať.
Do našej oblasti mieri výrazná zmena počasia, ktorá ukončí sériu celodenných mrazov aj veľmi nízkych nočných teplôt. Čo však bude nasledovať po oteplení, je zatiaľ ťažké presne predpovedať, píše portál o počasí iMeteo.sk. Posledné dni ovplyvňoval naše územie mimoriadne chladný kontinentálny vzduch z Ruska, ktorý nezvyčajne prúdil od juhu. Ten priniesol do východnej Európy teploty až do –30 °C a po preniknutí nad Balkán sa dostal aj k nám. Výsledkom boli dni s teplotami okolo nuly a noci, počas ktorých teplota klesala až k –20 °C.
Zmena by mala prísť už počas víkendu, keď sa nad naše územie začne dostávať teplejší vzduch od juhu. Ten prúdi po okraji rozsiahlej tlakovej níže nad západnou Európou a spôsobí výrazné zmiernenie mrazov. Nočné teploty budú len slabšie pod nulou a cez deň sa na väčšine územia dostanú nad bod mrazu. V nedeľu môžu teploty vystúpiť až na +7 °C. "Počas nedele k nám od juhu zosilnie prílev teplého a vlhkého vzduchu," informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
S oteplením však príde aj zmena v charaktere zrážok. Od sobotného večera sa začne od juhu nasúvať zrážkové pole, pričom v teplejšej vzduchovej hmote budú zrážky postupne prechádzať do dažďa. Najmä na východe Slovenska sa v sobotu večer a v nedeľu očakáva dážď, ktorý môže spočiatku miestami vytvárať poľadovicu. Pred poľadovicou, ktorá platí už od piatka (23. 1.), varuje SHMÚ. Víkend tak definitívne ukončí mrazivé počasie a prinesie vlhkejšie, daždivé dni.
Čo bude po víkende, nie je jasné
Nejasnosti však panujú ohľadom vývoja po víkende. Numerické modely naznačujú, že v pondelok by sa nad naše územie mohlo nasunúť ďalšie zrážkové pole, ktoré by prinieslo intenzívnejší dážď a ešte výraznejšie oteplenie. Predpoveď je však podľa iMetea neistá, čo potvrdzujú aj ansámblové výstupy modelu ECMWF. Nad regiónom sa totiž bude presúvať rozsiahle teplotné rozhranie, ktoré oddeľuje dve veľmi odlišné vzduchové hmoty.
Práve poloha tohto rozhrania rozhodne o tom, aké zrážky sa kde vyskytnú. Modely napríklad naznačujú, že v Prahe by mohlo v pondelok husto snežiť, zatiaľ čo v Bratislave by mal prevládať dážď. Presná poloha rozhrania sa bude ešte spresňovať a od nej bude závisieť aj výsledné skupenstvo zrážok na našom území.