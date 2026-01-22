Fico pred mimoriadnym summitom: EÚ by sme nemali ignorovať, ale ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

BRUSEL/BRATISLAVA - Vo všeobecnosti platí, že Európsku úniu by sme nemali ignorovať, avšak nemali by sme byť ani súčasťou neschopnosti jej vedenia. Vyhlásil to pred mimoriadnym summitom Európskej rady v Bruseli premiér SR Robert Fico. Podotkol, že je za EÚ a oceňuje pozitívny vplyv členstva Slovensko v EÚ na jeho rozvoj.
archívne video
Predseda Európskej rady António Costa zvolal na štvrtok večer summit lídrov členských krajín EÚ. Dôvodom boli hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa súvisiace s Grónskom, ktoré chce získať pre Spojené štáty a hrozil preto uvalením ciel na niekoľko európskych krajín.
Fico kritizuje summit
Costa podľa Fica stretnutie zorganizoval, aby zmiernil paniku niektorých členských štátov. Premiér summit označil „super drahú večeru“. Neočakáva, že sa budú prijímať nejaké rozhodnutia. Dodal, že nebolo vopred známe ani to, kedy sa zasadnutie Európskej rady skončí.
Išiel do Bruselu, aby nezostal bez reakcie opozície
„Mal by som sto dôvodov odmietnuť takúto medzinárodnú improvizáciu, ale keby som do Bruselu nešiel, tak všetci experti z opozície na Slovensku by išli vypadnúť z kože, že ignorujem Brusel,“ uviedol Fico vo videu natočenom vo vládnom špeciáli.
Premiér zopakoval svoju kritiku vedenia EÚ a pripomenul, že otvorene protestoval proti nominácii bývalej estónskej premiérky Kaje Kallasovej do funkcie šéfky diplomacie EÚ a že nedávno požiadal o jej výmenu. Zároveň ocenil europoslancov za stranu Smer-SD za to, že opäť hlasovali za odvolanie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.
„Som za EÚ, oceňujem pozitívny vplyv, ktoré doteraz malo členstvo v EÚ na náš rozvoj. To ale nemôže znamenať, že budem probruselsky pribrzdený, ako to vidíme v prípade súčasnej protislovenskej a čisto probuselskej opozície,“ povedal Fico s tým, že viesť Úniu nemôžu ľudia, s ktorými sa „rozhodujúci svetoví hráči nestretávajú a v dobrom nehádajú“. V tejto súvislosti poukázal na to, že americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa opakovane odmietol stretnúť s Kallasovou.
Výzva na nové líderstvo
„Z hlbokej krízy, v ktorej sa EÚ nachádza, môžeme vyjsť len s novým líderstvom, novými nápadmi. Tri veci nás deklasujú - nevieme kvôli prehnaným klimatickým cieľom konkurovať Číne či globálnemu juhu. Nevieme zvládať nelegálnu migráciu, kde by nám mal byť vzorom americký prezident Donald Trump so svojím nekompromisným postojom k nelegálnym migrantom. A nemáme žiadnu odvahu povedať vlastný názor na zásadné zahranično-politické otázky,“ uviedol Fico.
Nedostatok odpovedí
Na žiadnu z týchto otázok súčasné vedenie EÚ podľa neho neponúka žiadnu odpoveď, a preto ho treba vymeniť. „To nie je zlostná ani osobná poznámka, to je politická realita,“ doplnil a vyhlásil, že na EÚ podľa neho platí „presne to, čo na masážny salón. Ak sa mu nedarí, nestačí vymeniť postele, treba vymeniť personál“, dodal.
Premiér zároveň vo videu avizoval, že po summite v Bruseli sa v piatok spolu s ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým stretne v Paríži s predstaviteľmi Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. S medzinárodnými expertmi chce podľa svojich slov začať diskusiu o prorastových rozhodnutiach pre Slovensko.