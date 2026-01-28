Nočná dráma v Bratislave: VIDEO Vodič jazdil bez vodičáku a pod vplyvom drog

BRATISLAVA - Polícia odhalila v utorok (27. 1.) v noci v Bratislave vodiča, ktorý mal uložený platný zákaz viesť motorové vozidlá do roku 2029. Na vodiča bol taktiež vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody. Vykonaným toxikologickým vyšetrením mu zároveň zistili prítomnosť metamfetamínu v jeho organizme. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Hliadka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II v utorok krátko po 01.30 h spozorovala na Prievozskej ulici osobné motorové vozidlo, pričom z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu vozidla, ako aj spôsobu jazdy sa ho rozhodli zastaviť a podrobiť kontrole,“ priblížila Bartošová.
Vodič na opakované výzvy policajtov nereagoval a následne pred políciou unikal vysokou rýchlosťou. Tým podľa Bartošovej ohrozoval nielen seba, ale aj zasahujúcich policajtov a ostatných účastníkov cestnej premávky.
Vozidlo zastavilo až na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu, kde vodič nezvládol riadenie, narazil do svetelnej signalizácie, pričom sa vozidlo niekoľkokrát prevrátilo a skončilo na kolesách na električkovej trati. „Vodič aj jeho spolujazdec zostali sedieť vo vozidle. Na výzvy policajtov však osoby napokon vystúpili,“ spresnila Bartošová. Dodala, že polícia sa zoberá vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti.