Technická chyba vyradila portál ESKN: Úrad uisťuje, že dáta sú v bezpečí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Portál ESKN prevádzkovaný Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) je aktuálne pre technickú chybu nedostupný. Udalosť nemá vplyv na dáta spravované úradom. Nejde o kybernetický či bezpečnostný incident. Informoval o tom v stredu PR manažér ÚGKK Marek Bezák.
„Na odstránení technickej chyby intenzívne pracujú odborné tímy úradu v spolupráci s dodávateľmi. Prioritou je bezpečné a stabilné obnovenie portálu ESKN. Informačný systém CICA je však naďalej dostupný v plnej funkcionalite pre verejnosť aj pre profesionálnych používateľov bez obmedzení,“ uviedol Bezák.