Utorok27. január 2026, meniny má Bohuš, zajtra Alfonz

Nočný zásah polície: Pri vlámaní do servisu s elektronikou zadržala muža a ženu, našli aj zatavenú striekačku

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Muža a ženu pri piatkovom (23. 1.) vlámaní sa do bratislavského servisu s elektronikou na Prievozskej ulici zadržala polícia. Tridsaťštyriročný Oliver P. z okresu Malacky mal pri sebe navyše zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky. Jeho aj Marcelu T. z okresu Dunajská Streda obvinili policajti z trestného činu krádeže. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia prijala oznámenie o čine v piatok krátko po 2.30 h od majiteľa servisu s výpočtovou technikou. Jeho bezpečnostná kamera zachytila neznámeho páchateľa, ktorý sa mu vlámal do prevádzky. „Na miesto boli vyslaní policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí po príchode na miesto v budove zadržali 34-ročného muža, ktorý mal pri sebe odcudzený tablet a mobilné telefóny. No okrem odcudzenej elektroniky mal pri sebe aj zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky, ktorú dobrovoľne vydal policajtom. Súčasne v priestoroch objektu policajti vypátrali aj ženu, ktorá mala pri sebe viacero kusov odcudzenej elektroniky,“ napísali policajti.

VIDEO

Piatkový nočný zásah polície v Bratislave skončil zadržaním dvoch osôb (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Po vykonaní procesných úkonov polícia ženu prepustila. Oliver P. zostal podľa nej vo väzbe. Za tento trestný čin hrozí obom trest odňatia slobody na jeden až štyri roky. Policajti začali aj trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Obsah striekačky preskúma znalec.

Viac o téme: AutoservisVlámaniePolícia KrádežBratislava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Až 8 detí malo
Alarmujúce zistenie polície: V Trnave pri nákupnom centre odhalili osem detí pod vplyvom alkoholu
Domáce
Dávajte pozor! Nitrianska polícia
Dávajte pozor! Nitrianska polícia upozorňuje na zvýšený počet krádeží v bytoch
Domáce
Polícia naďalej vyšetruje nehody
Polícia naďalej vyšetruje nehody vlakov pri Jablonove nad Turňou a Pezinku
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po nezvestnom Mariánovi z obce Šuňava: FOTO Nevideli ste ho?
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kaunas je druhým najväčším mestom Litvy
Kaunas je druhým najväčším mestom Litvy
Cestovanie
Piatkový nočný zásah polície v Bratislave skončil zadržaním dvoch osôb
Piatkový nočný zásah polície v Bratislave skončil zadržaním dvoch osôb
Správy
Režisér Rédli o novej divadelnej hre Čo sa stalo so ženou?
Režisér Rédli o novej divadelnej hre Čo sa stalo so ženou?
Správy

Domáce správy

Šaško čelí kritike: PS
Šaško čelí kritike: PS spochybňuje zmeny v záchrankách, považuje ich za netransparentné
Domáce
Nočný zásah polície: Pri
Nočný zásah polície: Pri vlámaní do servisu s elektronikou zadržala muža a ženu, našli aj zatavenú striekačku
Domáce
FOTO V Galante padol verdikt:
V Galante padol verdikt: Súd odsúdil muža a ženu za obchodovanie s ľuďmi
Domáce
Veľká zmena pre záchranky: Budú po novom patriť pod nemocnice s urgentným príjmom?
Veľká zmena pre záchranky: Budú po novom patriť pod nemocnice s urgentným príjmom?
Regióny

Zahraničné

Žil krátko, no navždy
Žil krátko, no navždy zmenil dejiny hudby: Pred 270 rokmi sa narodil geniálny Mozart
dromedar.sk
FOTO APOKALYPSA na juhu Talianska!
APOKALYPSA na juhu Talianska! Zem sa prepadá pod nohami, šokujúce VIDEÁ: Domy na okraji priepasti
Zahraničné
Petr Pavel odpovedá na
ŠOKUJÚCE správy z Pražského hradu: Prezidenta ČR Petra Pavla mali VYDIERAŤ! Obvinenie padlo na jedného z ministrov
Zahraničné
Ruské Šáhidy mali byť
VEĽKÉ odhalenie: Rusi mali použiť Muskov Starlink! TAKTO zaútočili na Ukrajinu
Zahraničné

Prominenti

Teyana Taylor
Sexica Teyana Taylor kráľovnou módy: Dlhý plášť a pod ním... fakt je nahá?!
Zahraniční prominenti
Okamžitý zásah lekárov! Jandová
Okamžitý zásah lekárov! Jandová musela POD NÔŽ: V prsníku jej PRASKOL implantát
Domáci prominenti
Gábor Boráros venoval svojej
Boráros po SMRTI Jákliovej (†31): Už povedal dcérke KRUTÚ pravdu... Takto to prijala malá Zora
Domáci prominenti
Marián Čekovský
Pikantné odhalenie v Inkognite: Čeky iba zovrel pery, krvi by sa mu nedorezali!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

VIDEO, ktoré baví internet:
VIDEO, ktoré baví internet: Zlodej ukradol niečo, čo by ste v živote nečakali! Bizarnejšiu krádež ste nevideli
Zaujímavosti
NAJVÄČŠIA nočná mora pasažierov:
NAJVÄČŠIA nočná mora pasažierov: Môžu sa dve lietadlá ZRAZIŤ vo vzduchu? Pilot konečne prehovoril
Zaujímavosti
Majú nadupaný výstrih a
Majú nadupaný výstrih a leviu hrivu: Opice dželady sú nesmierne zaujímavým tvorom
dromedar.sk
Boli tam civilizácie, o
Boli tam civilizácie, o ktorých nič nevieme: Podmorský výskum môže zmeniť históriu! Pred 10-tisíc rokmi tu žili ľudia
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040
Gigantická dohoda EÚ s Indiou je na svete: Radikálne znižovanie ciel a príležitosť aj pre slovenskú ekonomiku!
Gigantická dohoda EÚ s Indiou je na svete: Radikálne znižovanie ciel a príležitosť aj pre slovenskú ekonomiku!

Šport

Rozhodca ich upozornil, aby si to dali dole: Nahnevaná Sabalenková, pravidlo sa dotklo aj Alcaraza a Sinnera
Rozhodca ich upozornil, aby si to dali dole: Nahnevaná Sabalenková, pravidlo sa dotklo aj Alcaraza a Sinnera
Ženy
VIDEO To čo bolo!? Ukrajinská tenistka sa na Australian Open postarala o obrovské prekvapenie
VIDEO To čo bolo!? Ukrajinská tenistka sa na Australian Open postarala o obrovské prekvapenie
Ženy
Ohromený Hamilton s pokorou v hlase i srdci: Nikdy na to nezabudnem, je to unikátne!
Ohromený Hamilton s pokorou v hlase i srdci: Nikdy na to nezabudnem, je to unikátne!
Formula 1
Z čierneho koňa čiernou ovcou: Williams zažíva nepríjemné déjà vu… Dopadne sezóna totálnym fiaskom?
Z čierneho koňa čiernou ovcou: Williams zažíva nepríjemné déjà vu… Dopadne sezóna totálnym fiaskom?
Formula 1

Auto-moto

TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Pracovné prostredie
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Poradňa
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Najlepší plnený rezeň, aký ste jedli. Tajomstvo je v poctivej sedliackej plnke.
Najlepší plnený rezeň, aký ste jedli. Tajomstvo je v poctivej sedliackej plnke.
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Sendviče a bagety

Technológie

Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Používaš Word alebo Excel? Microsoft narýchlo opravuje chybu, cez ktorú môžu hackeri prevziať kontrolu nad tvojím zariadením
Bezpečnosť
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Sociálna sieť X Elona Muska čelí vyšetrovaniu EÚ pre sexualizované AI obrázky generované Grokom
Bulvár
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Potravinové konzervanty ako sorbáty, sulfity a ďalšie sa spájajú so zvýšeným rizikom rakoviny. Konzumujeme ich v týchto potravinách
Veda a výskum
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Už to nie je obyčajný phishing. Takto útočníci prispôsobujú podvodné správy, aby si naletel a odovzdal bankové údaje
Bezpečnosť

Bývanie

7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky

Pre kutilov

Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto páry majú v roku 2026 najväčšiu šancu na svadbu: Komu čoskoro zazvonia svadobné zvony?
Partnerské vzťahy
Tieto páry majú v roku 2026 najväčšiu šancu na svadbu: Komu čoskoro zazvonia svadobné zvony?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Huliak poriadne zúri: Luxusná
Domáce
Huliak poriadne zúri: Luxusná terapia pre väzňov v Leopoldove, mne sa asi SNÍVA, toto je BASA a nie je wellness!
APOKALYPSA na juhu Talianska!
Zahraničné
APOKALYPSA na juhu Talianska! Zem sa prepadá pod nohami, šokujúce VIDEÁ: Domy na okraji priepasti
Petr Pavel odpovedá na
Zahraničné
ŠOKUJÚCE správy z Pražského hradu: Prezidenta ČR Petra Pavla mali VYDIERAŤ! Obvinenie padlo na jedného z ministrov
Ruské Šáhidy mali byť
Zahraničné
VEĽKÉ odhalenie: Rusi mali použiť Muskov Starlink! TAKTO zaútočili na Ukrajinu

Ďalšie zo Zoznamu