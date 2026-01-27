Nočný zásah polície: Pri vlámaní do servisu s elektronikou zadržala muža a ženu, našli aj zatavenú striekačku

BRATISLAVA - Muža a ženu pri piatkovom (23. 1.) vlámaní sa do bratislavského servisu s elektronikou na Prievozskej ulici zadržala polícia. Tridsaťštyriročný Oliver P. z okresu Malacky mal pri sebe navyše zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky. Jeho aj Marcelu T. z okresu Dunajská Streda obvinili policajti z trestného činu krádeže. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Polícia prijala oznámenie o čine v piatok krátko po 2.30 h od majiteľa servisu s výpočtovou technikou. Jeho bezpečnostná kamera zachytila neznámeho páchateľa, ktorý sa mu vlámal do prevádzky. „Na miesto boli vyslaní policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorí po príchode na miesto v budove zadržali 34-ročného muža, ktorý mal pri sebe odcudzený tablet a mobilné telefóny. No okrem odcudzenej elektroniky mal pri sebe aj zatavenú striekačku s obsahom hnedej kryštalickej látky, ktorú dobrovoľne vydal policajtom. Súčasne v priestoroch objektu policajti vypátrali aj ženu, ktorá mala pri sebe viacero kusov odcudzenej elektroniky,“ napísali policajti.
Po vykonaní procesných úkonov polícia ženu prepustila. Oliver P. zostal podľa nej vo väzbe. Za tento trestný čin hrozí obom trest odňatia slobody na jeden až štyri roky. Policajti začali aj trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Obsah striekačky preskúma znalec.