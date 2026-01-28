Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

Prezident SR Peter Pellegrini. (Zdroj: SITA/Kancelária prezidenta SR)
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru, ktorú predstavil americký prezident Donald Trump. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Ako prezidentský palác doplnil, hlava štátu považuje rozhodnutie vlády za správne. Vláda SR sa rozhodla nateraz k novovytvorenej Rade mieru amerického prezidenta Trumpa nepripojiť. Jedným z dôvodov je, že Slovensko by pre konsolidáciu nebolo schopné naplniť finančný záväzok vo výške jednej miliardy dolárov. Vládny kabinet svoje rozhodnutie prijal počas stredajšieho rokovania.