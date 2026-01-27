Slovenský plynárenský priemysel podal dovolanie vo veci Duckého zmeniek

BRATISLAVA - Slovenský plynárenský priemysel (SPP) podal v sobotu (24. 1.) dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok vo veci tzv. Duckého zmeniek. Keďže dovolanie má v tomto prípade automaticky odkladný účinok, cyperská schránková spoločnosť nemôže postihnúť majetok SPP exekúciou, uviedol v utorok hovorca SPP Ondrej Šebesta.
„Majetok SPP a teda aj Slovenskej republiky nie je ohrozený. Ide o reakciu spoločnosti na škandalózne rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 12. januára 2026 vo veci tzv. Duckého zmeniek, ktorý zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech SPP,“ uviedol Šebesta. SPP podľa neho bude aj naďalej chrániť svoje práva a záujmy pred príslušnými súdmi a štátnymi orgánmi a ďalšie kroky spoločnosti v tejto veci budú pokračovať.
SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku
SPP trvá na svojom dlhodobom stanovisku, že všetky tzv. Duckého zmenky boli vydané podvodne a v rozpore so zákonom a všetky sú neplatné bez výnimky. „Zatiaľ nebola naša spoločnosť zaviazaná uhradiť žiaden nárok z tzv. Duckého zmeniek. Súdy vo všetkých doteraz ukončených sporoch týkajúcich sa tzv. Duckého zmeniek právoplatne rozhodli v prospech SPP,“ dodali plynári.
Najvyšší súd SR zrušil predchádzajúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave vydaný v prospech spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v kauze takzvaných Duckého zmeniek 12. januára. Plynárenský podnik tak má zmenky preplatiť cyperskej spoločnosti Stroden Management Limited. Najvyšší súd rozhodol, že ponechá v platnosti zmenkový platobný rozkaz Krajského súdu v Bratislave zo 17. mája 1999 v celom rozsahu, pričom Stroden má voči SPP v plnom rozsahu nárok na náhradu trov konania. Ide o 350 miliónov českých korún plus príslušenstvo.