Z trhu stiahli obľúbenú mliečnu POCHÚŤKU! Problémová šarža, chuť pripomínala spálený plast a dezinfekciu

BRNO - Inšpektori českej Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie odhalili v supermarkete chybnú šaržu obľúbeného tvarohového dezertu Termix. Výrobok mal výraznú štipľavú chuť pripomínajúcu spálený plast a dezinfekciu, a preto bol okamžite stiahnutý z predaja ako nebezpečný pre spotrebiteľov.
Česká inšpekcia upozornila na nevyhovujúci výrobok "Termix s tvarohom a smotanou, príchuť kakao". Inšpektori odhalili problémovú vzorku počas úradnej kontroly v predajni v Brne. Výrobcom problémového výrobku je Mlékárna Kunín, s.r.o., prevádzka Ostrava–Martinov, pôvodom z Českej republiky.
"Potravina vykazovala silne chemickú štipľavú chuť po spálenom plaste a dezinfekcii. Potravina sa nepovažuje za bezpečnú, ak je považovaná za škodlivú pre zdravie alebo nevhodnú na ľudskú spotrebu," uvádza inšpekcia.
Išlo o šaržu "17.02. 364" s dátumom trvanlivosti do 17. februára. Výrobok bol balený v plastovej vaničke s viečkom a mal hmotnosť 0,09 kg. Vzorka bola odobratá 26. januára 2026.
Nejde o prvý prípad tento rok
Portál tn.cz v tejto súvislosti dodáva, že aj v januári si podobný problém všimli zákazníci, ktorí upozorňovali na zvláštnu chuť a vôňu výrobku. Aj vtedy išlo o kakaový Termix, no z inej šarže.
Podľa spoločnosti Lactalis CZ šlo v oboch situáciách o ojedinelé výrobné zlyhania, ktoré sa netýkali celej šarže. "Nešlo o kompletnú šaržu, ale o jednotlivé prípady v danom období," uviedla hovorkyňa mliekarne Petra Farkašová. Ako pravdepodobnú príčinu označila chybnú biochemickú reakciu medzi kakaovým práškom a tvarohom, ktorá sa prejavila až po distribúcii. Mliekareň Kunín tvrdí, že o probléme vie a prijala konkrétne opatrenia. "Zaviedli sme kroky v spolupráci s obchodníkmi a zároveň sme ešte sprísnili kontrolu vstupných surovín," doplnila Farkašová.
Spoločnosti sme taktiež zaslali otázku, či sa problém týkal aj slovenského trhu, keďže mliečna pochúťka je obľúbená aj medzi Slovákmi a dá sa kúpiť takmer v každom obchode. "Aj pre slovenský trh platí zaslané vyjadrenie, teda že išlo o senzorickú odchýlku niektorých balení zaznamenanú v januári tohto roku. Ani na slovenskom trhu teda nejde o aktuálnu situáciu. V súčasnosti sú všetky výrobky aj na slovenskom trhu v poriadku," uviedla pre Topky.sk Farkašová.