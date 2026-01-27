Epidemiologická situácia sa nezlepšuje! V Bratislavskom kraji museli prerušiť vyučovanie

BRATISLAVA - V Bratislavskom kraji prerušili vyučovanie dve predškolské a dve školské zariadenia. Epidemiologická situácia sa nezlepšuje. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave o tom informoval na sociálnej sieti.
„Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo hlásené v štyroch zariadeniach. Išlo o dve materské školy v okrese Bratislava III a Malacky a dve základné školy v okrese Malacky a Senec,“ priblížili hygienici. V štvrtom kalendárnom týždni vzrástla chorobnosť v Bratislavskom kraji na akútne respiračné ochorenia (ARO) oproti minulému týždňu o 10,6 percenta. Najvyššiu chorobnosť podľa RÚVZ zaznamenali v okrese Bratislava V, najnižšiu v okrese Malacky.
Výskyt chorobnosti na chrípku a chrípke podobných ochorení sa znížil o 24,8 percenta. Najvyššia chorobnosť bola v okrese Bratislava I, najnižšia v okrese Pezinok, tvrdí. „Komplikácie boli hlásené u 57 prípadov z celkového počtu ochorení (sínusitídy, otitídy, pneumónie),“ uviedli odborníci. Najvyššiu vekovo-špecifickú chorobnosť na ARO a chrípku hlásili vo vekovej skupine detí do päť rokov.