Na krajnici došlo k prepadnutiu ženy, takmer k tragickému! Policajti zadržali útočníčku

SEČOVCE - Policajti zadržali pri Sečovciach útočníčku krátko po skutku. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, v nedeľu (25. 1.) krátko pred 18.00 h došlo na ceste I/19 v smere od Sečoviec na obec Dargov k vážnemu násilnému trestnému činu, ktorý mohol mať aj tragickejšie následky.

„Na nespevnenej časti krajnice pristúpila neznáma osoba k žene, ktorá sa v tom čase pohybovala pešo, zozadu a bez akéhokoľvek varovania ju fyzicky napadla. Útočníčka ju chytila za plecia, strhla na zem a počas zápasu jej prehľadala vrecká odevu, z ktorých odcudzila peňaženku s finančnou hotovosťou. Následne z miesta utekala preč,“ povedala Illésová.

Podozrivú osobu sa podarilo vypátrať

Policajtom obvodného oddelenia Policajného zboru Sečovce sa podozrivú osobu podarilo vypátrať a obmedziť na osobnej slobode bezprostredne po spáchaní skutku. Poškodená žena podľa Illésovej utrpela silný šok, avšak bez fyzických zranení, ktoré by si vyžadovali lekárske ošetrenie. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove vzniesol 16-ročnej dievčine obvinenie pre zločin lúpeže, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody na tri roky až osem rokov. V prípade mladistvej osoby sa trest znižuje na polovicu,“ uviedla Illésová. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje verejnosť, aby bola obozretná najmä pri pohybe v menej frekventovaných úsekoch ciest, v podvečerných a večerných hodinách, a v prípade podozrivého správania osôb bezodkladne kontaktovala políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

