Minulý rok sa stala nehoda vlakov pri Rožňave: Poškodila Hrušovskú jaskyňu?

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)
JABLONOV NAD TURŇOU - Minuloročná októbrová zrážka dvoch vlakov pri Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava, pri ktorej došlo i k úniku prevádzkových kvapalín, nepoškodila Hrušovskú jaskyňu nachádzajúcu sa v blízkosti miesta nehody. Jaskyniari budú lokalitu aj naďalej monitorovať. Na sociálnej sieti o tom informovala Správa slovenských jaskýň (SSJ).

Vchod do Hrušovskej jaskyne sa nachádza v blízkosti miesta októbrovej nehody vlakov, pod železničnou traťou. Pre riziko možnej kontaminácie krasových vôd i samotného jaskynného biotopu jaskyniari vykonali kontrolné obhliadky Hrušovskej jaskyne aj opakované odbery vôd. „Doterajšie výsledky nepreukázali mimoriadne zhoršenie kvality jaskynných vôd ani jaskyne samotnej. V sledovaní tejto lokality v Slovenskom krase budeme pokračovať aj v roku 2026,“ priblížila SSJ.

Hrušovská jaskyňa je 1138 metrov dlhá

Hrušovská jaskyňa je 1138 metrov dlhá fluviokrasová jaskyňa s aktívnym vodným tokom. V jej priestoroch sa nachádza bohatá sintrová výzdoba, v rámci ktorej sú významné najmä rôznorodé excentrické formy heliktitov. „Unikátny je aj viac než dva metre vysoký stegamit. Jaskyňa je zimoviskom minimálne štyroch druhov netopierov a ďalších jaskynných živočíchov vrátane viacerých druhov troglobiontných chvostoskokov,“ dodali jaskyniari.

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo 13. októbra 2025. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Po nehode evidovali sedem ľudí v kritickom stave, 14 stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Minister dopravy Jozef Ráž (Smer-SD) v novembri informoval, že nehodu spôsobila chyba rušňovodiča, ktorý prešiel na červenú a nerešpektoval signalizáciu pred tunelom.

 
 
