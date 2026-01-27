Čelná zrážka dvoch vozidiel neďaleko Nitry! Zranili sa traja ľudia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
NITRA - Pri dopravnej nehode v okrese Nitra sa zranili traja ľudia. V pondelok (26. 1.) v poobedňajších hodinách sa na ceste II/593 medzi obcami Horné Lefantovce a Oponice čelne zrazili dve osobné motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)
Pri dopravnej nehode utrpeli zranenia 41-ročný vodič a jeho spolujazdec vo vozidle Škoda Roomster a 47-ročný vodič vozidla Renault Megane Scenic. Všetci účastníci dopravnej nehody boli prevezení do nemocníc. Prítomnosť alkoholu u vodičov bude zisťovaná dodatočne odberom biologického materiálu. Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
