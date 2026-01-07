Košický kardioústav zaviedol zákaz návštev: V kraji prudko rastie počet respiračných ochorení

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)
KOŠICE - Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach platí od stredy až do odvolania zákaz návštev. Zaviedli ho v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov.
Zákaz návštev z poverenia generálneho riaditeľa Štefana Lukačína platí na všetkých klinikách VÚSCH. „Osobné veci pacientom je možné priniesť denne od 15.00 h do 16.00 h po dohode s personálom,“ oznámil kardioústav na sociálnej sieti.
V Košickom kraji v prvom kalendárnom týždni lekári hlásili spolu 5384 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 421. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.