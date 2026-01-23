Fico vycvičil koaličných partnerov: Nasadnite na kona, alebo skončíte v opozícii, Danko RÁZNE reaguje!

BRATISLAVA - Chcete ísť na pomalom somárikovi do hlbokej opozície, alebo priskočíte na bieleho koňa Smeru? Asi takto predniesol svoju reč koaličným partnerom z vládneho špeciálu premiér Robert Fico, smerujúci na európsky summit. Fico tieto slová adresoval Hlasu-SD a SNS v kontexte konsolidácie a koaličných nálad uprostred predvolebného roka 2026. Jeho vyhlásenie nezostalo bez povšimnutia a šéf národniarov Andrej Danko sa ostro ohradil voči jeho slovám.
VIDEO Vypočujte si premiérovo stanovisko k opozícii, ktoré začína v čase 4:30:
Fico sa podvečer ohlásil z vládneho špeciálu cestou na mimoriadny európsky summit ku Grónsku. Avšak, jeho slová v závere videa nemuseli potešiť jeho koaličných partnerov. Tým sa totiž venoval v rámci kontextu nadchádzajúceho predvolebného roka 2026 a potrebnej konsolidácie, ktorú už však premiér vraj nechce robiť na ľuďoch a ich zdaňovaní, ale peniaze chce hľadať inde.
Fico dal Hlasu a SNS na výber: Buď biely kôň, alebo pomalý somárik do hlbokej opozície
"Pred časom som protislovenskej opozícii a médiám povedal, vidiac katastrofálny stav verejných financií, ktorý nám zanechali, že 'keď to pekla, tak na veľkom bielom koni'. Takže priatelia, je predvolebný rok a ja mojim kolegom a priateľom v Smere - Slovenská sociálna demokracia velím - na bieleho koňa! Sme zvedaví, či priskočia aj koaliční priatelia z Hlasu a Slovenskej národnej strany," vyhlásil Fico a pokračoval. "Alebo sa budú viesť na pomalom somárikovi bezpečne vedúcemu tieto strany do hlbokej opozície, možno zabudnutia," poriadne podpichol koaličných partnerov Fico z lietadla.
Bez nás by nebol pri vláde a neudržal by ju ani v roku 2018, reaguje Danko
Slová SNS už dreli uši koaličnému partnerovi a šéfovi SNS Andrejovi Dankovi, ktorý sa vo vysielaní televízie TA3 poriadne oprel do Fica. "Mňa to ako predsedu SNS v poslednej dobe z jeho úst prekvapuje, pretože bez SNS by nebol premiérom ani 2016 a ani by neudržal moc 2018 a už vôbec nie teraz," začal Danko s protireakciou.
Ficovi už prestávam rozumieť, vyjadruje sa nedôstojne a na koaličných partnerov kričal
"Ja mám teraz Smer a Roberta Fica v úcte a myslím si, že by bol dobrým prezidentom, ale rozprávať o tom, že pôjde do pekla na bielom koni... Musím sa priznať, že v poslednej dobe mu prestávam rozumieť, prestáva v mnohých veciach vnímať, že rozpráva jedno a koná inak. Napriek tomu SNS je v koalícii, stojí po boku Smeru, ale toto video nebolo dôstojné a hodné Roberta Fica," vyhlásil Danko, ktorý pridal aj perličku z koaličnej dielne.
"Bol som svedkom, ako Robert Fico kričal na koaličných partnerov, že sa kradlo na rezorte pod Kmecom (bývalým podpredsedom vlády, pozn. red.). Nechápem, prečo by mal byť Kmec poslaný za veľvyslanca do Ríma," vyjadril svoje znepokojenie Danko a spomenul aj chyby Hlasu v kontexte "spackaného záchrankového tendra".