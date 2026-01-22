Polícia pátra po nezvestnej 18-ročnej Kristíne zo Sládkovičova

SLÁDKOVIČOVO - Polícia pátra po nezvestnej 18-ročnej Kristíne Tavaliovej, ktorá mala v stredu (21. 1.) ráno odísť do školy zo železničnej stanice v Sládkovičove v okrese Galanta, kam však napokon nedorazila. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a nikomu známemu sa neozvala. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Pri odchode mala mať so sebou mobil, doklady a finančnú hotovosť. Polícia nevylučuje, že by sa mohla nachádzať v zahraničí. Vysoká je približne 160 centimetrov, štíhlej postavy, má hnedé oči a tmavohnedé vlasy s odfarbenými končekmi, dlhé približne do polovice chrbta. Oblečené mala čierne legíny, čierny chlpatý kabát do pása, mikinu s kapucňou, obuté čierne čižmy na zips so zlatým vzorom a so sebou mala krikľavo ružový batoh.
Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní, súčasne zverejnila fotografiu nezvestnej na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie o pohybe alebo súčasnom pobyte nezvestnej je možné oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek obvodnom oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom správy na sociálnej sieti.