Polícia pátra po 29-ročnom Adamovi zo Skalitého: Nevideli ste ho?

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
Skalité 21. januára (TASR) - Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po hľadanom 29-ročnom Adamovi Balážovi zo Skalitého (okres Čadca). Na muža vydal Okresný súd v Žiline, pracovisko Čadca medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci podvodu. Jeho súčasný pobyt a pohyb nie sú známe. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Akékoľvek informácie k hľadanej osobe žiada polícia oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na stránke polície na sociálnej sieti.
Adam Baláž pátranie (Zdroj: FB Polícia SR Žilinský kraj)