Vodiči, zbystrite: NDS zmení organizáciu dopravy na diaľničnej križovatke

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TURANY - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripravuje zmenu organizácie dopravy v diaľničnej križovatke Turany. Od soboty 14. marca sa hlavnou cestou stane zjazd z diaľnice D1 a cesta I/18 bude vedľajšou komunikáciou. NDS o tom v stredu informovala na sociálnej sieti.

Zmena organizácie dopravy - križovatka Turany.  (Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť)

Zmena v organizácii dopravy prichádza bezmála tri mesiace po otvorení diaľničného tunela Višňové, vďaka ktorému sa zintenzívnila premávka na severnej časti diaľnice D1 a pred križovatkou Turany sa tvorili kolóny. „Vozidlá prichádzajúce po ceste I/18 budú povinné dať prednosť vozidlám prichádzajúcim z diaľnice a priebežne sa zaraďovať do premávky,“ vysvetlili diaľničiari.

Doplnili, že vo štvrtok 12. marca tu bude osadené zvislé dopravné značenie a značky budú dočasne prekryté. V sobotu 14. marca bude nasledovať realizácia vodorovného dopravného značenia s následným odkrytím značiek.

„Počas prác bude doprava koordinovaná správcami komunikácií, v prípade potreby aj za asistencie Policajného zboru. Na zmenu organizácie dopravy bude vodičov vopred upozorňovať aj informačné zariadenie na ceste I/18 pred križovatkou Turany,“ dodala NDS.

