AKTUÁLNE Ťažká nehoda na D1: Časť dialnice je neprejazdná, kolóny majú aj štyri kilometre

BRATISLAVA - Ťažká dopravná nehoda na D1 smerom do Bratislavy. Časť dialnice je neprejazdná. Tvoria sa dlhé kolóny.
"Dopravní policajti boli dnes krátko po obede privolaní k udalosti v cestnej premávke, ku ktorej došlo na diaľnici D1 na 35. kilometri v smere do Bratislavy," uviedla polícia. V dôsledku tejto udalosti je aktuálne neprejazdný pravý a stredný jazdný pruh, pričom doprava je vedená iba v ľavom jazdnom pruhu.
Policajti na mieste riadia premávku a dokumentujú okolnosti tejto udalosti. V uvedenom úseku sa vytvorila kolóna vozidiel dlhá približne 4 kilometre. "Vodičov preto vyzývame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili opatrnosť, rešpektovali pokyny polície a podľa možnosti využili alternatívne trasy," uviedla.
Policajti zároveň pripomínajú vodičom, aby pri jazde po diaľnici venovali plnú pozornosť vedeniu vozidla a dodržiavali bezpečný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky.