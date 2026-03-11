Súd v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka bude pokračovať 30. marca

PEZINOK - Hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, bude na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať v pondelok 30. marca. Plánovaný je výsluch svedka Iľju Weissa. Na stredajšom hlavnom pojednávaní čítali prokurátori výpovede poškodeného a svedkov.
Výpovede a dôkazy
Išlo napríklad o výpovede poškodeného Petra Šufliarskeho. Bývalý námestník generálneho prokurátora v máji 2022 vyhlásil, že jeho vražda nebola dokonaná len zhodou náhod. Ďalej sa čítali aj zápisnice o skorších výpovediach svedka Jozefa Kuciaka mladšieho a Miroslava Kriaka, ktorý sa podieľal na sledovaní novinára a ďalších osôb. Senát ŠTS zároveň rozhodol, že sa neobráti na Súdny dvor EÚ s prejudiciálnou otázkou súvisiacou s prípustnosťou dôkazov extrahovaných zo zaistených mobilných telefónov Mariana K.
Plán výpovedí svedkov a čítanie listín
Na najbližšom hlavnom pojednávaní v pondelok 30. marca by mal vypovedať svedok Weiss. Predseda senátu ŠTS Miroslav Mazúch zároveň avizoval, že na 8. apríla bude predvolaný Miroslav Marček, na 4. mája Tomáš Szabó, na 26. mája Zoltán Andruskó a na 22. júna Peter Tóth. Okrem výpovedí svedkov by sa mali počas ďalších pojednávacích dní v tom období čítať aj ďalšie listiny a zápisnice z výsluchov.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Marček a Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo.