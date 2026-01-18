Polícia riešila sériu falošných oznámení od maloletých: Hlásenia berú čas na záchranu životov

ŽILINA - Policajti v Žilinskom kraji sa v posledných dňoch zaoberali falošnými oznámeniami, ktorých pôvodcami boli maloleté osoby. Oznámenia si vyžiadali okamžité nasadenie policajných síl, rozsiahle preverovanie a zapojenie viacerých útvarov Policajného zboru (PZ), a to na úkor času a kapacít, ktoré podľa hovorkyne Prezídia PZ Zuzany Hrabovskej môžu v kritických chvíľach zachraňovať ľudské životy.
V prvom prípade prijala tiesňová linka oznámenie, podľa ktorého malo malé dieťa nájsť svoju matku zviazanú v byte. „Polícia bezodkladne vyslala hliadku na miesto, kde prebehlo dôkladné preverovanie situácie. Policajti postupovali s maximálnou opatrnosťou, akoby išlo o reálne ohrozenie života. Následne sa však opakovaným preverovaním potvrdilo, že oznámenie bolo vymyslené a nezakladalo sa na pravde,“ uviedla Hrabovská.
Rozsiahlejší zásah si vyžiadal druhý prípad, v ktorom bolo prostredníctvom krízovej linky oznámené údajné obmedzovanie osobnej slobody a sexuálne zneužívanie maloletých osôb na chate v odľahlej lokalite. „Polícia okamžite spustila rozsiahlu pátraciu akciu. Vykonala fyzické previerky na viacerých adresách, lokalizácie telefónnych čísel a do preverovania boli zapojené viaceré policajné útvary vrátane príslušníkov PZ na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave,“ priblížila hovorkyňa s tým, že aj v tomto prípade sa napokon preukázalo, že išlo o vymyslené oznámenie, ktoré malo charakter nezodpovedného žartu.
Polícia apeluje na rodičov
Policajný zbor dôrazne upozorňuje, že falošné oznámenie môže mať aj fatálne následky. Počas riešenia vymyslených prípadov môžu byť tiesňové linky alebo policajné hliadky zbytočne blokované, zatiaľ čo inde môže niekto skutočne bojovať o život, zdravie alebo ochranu majetku a reálne potrebovať pomoc polície. „Apelujeme na rodičov, aby s deťmi hovorili o zodpovednosti pri používaní telefónov a vysvetľovali im význam tiesňových liniek. Zároveň vyzývame verejnosť, aby tiesňové a krízové čísla neblokovala neodôvodnenými volaniami,“ zdôraznila Hrabovská.
Polícia upozorňuje, že zneužívanie tiesňových liniek je porušením zákona, za ktoré môže byť uložená v správnom konaní pokuta až do výšky 1659 eur. „V závažnejších prípadoch však môže ísť aj o trestný čin. Ak falošné oznámenie spôsobí vážne znepokojenie obyvateľstva alebo vyvolá rozsiahle bezpečnostné opatrenia, môže byť posudzované ako trestný čin šírenia poplašnej správy podľa Trestného zákona, za ktorý hrozí trest odňatia slobody,“ podotkla policajná hovorkyňa.