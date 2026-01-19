Novým krajským prokurátorom v Žiline sa stal Gondžur: Vymenoval ho Maroš Žilinka

Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
ŽILINA - Krajskú prokuratúru v Žiline vedie od pondelka Marcel Gondžur. Do funkcie ho vymenoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
Doplnila, že Žilinka vymenoval Gondžura do funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov Slovenskej republiky s účinnosťou od 19. januára 2026. Pozícia krajského prokurátora v Žiline bola voľná od 9. decembra 2025, kedy generálny prokurátor odvolal z funkcie Tomáša Balogha. Oprávnenia krajského prokurátora odvtedy vykonávala námestníčka pre trestný úsek.