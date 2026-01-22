Súd vydal v decembri ďalšie rozhodnutie v spore Sabaku a europoslanca Mazureka

TRNAVA/KEŽMAROK - Okresný súd Poprad, pracovisko Kežmarok, vydal vlani v decembri ďalšie rozhodnutie v prípade žaloby na ochranu osobnosti podanej infektológom Petrom Sabakom na europoslanca Milana M. (ESN/Republika). Súd okrem iného v zatiaľ neprávoplatnom rozsudku nariadil Milanovi M. povinnosť nahradiť žalobcovi nemajetkovú ujmu vo výške 27.000 eur. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.
Nový rozsudok okresného súdu
Okresný súd rozhodol 5. decembra 2025 o žalobe v nadväznosti na predchádzajúci rozsudok prvostupňového súdu zo dňa 25. augusta 2023 v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 29. júla 2025. „Žalovanému zakázal do 48 hodín od zverejnenia príspevku s ospravedlnením zverejniť na profile žalovaného na sociálnej sieti iný príspevok,“ ozrejmila hovorkyňa.
Súd nariadil audiovizuálne a tlačené ospravedlnenie
Ďalej súd uložil Milanovi M. povinnosť nahrať osobné ospravedlnenie v audiovizuálnej forme s konkretizovaným obsahom a nastálo tento umiestniť na svojom profile na sociálnej sieti a v konkrétnych denníkoch uverejniť ospravedlnenie žalobcovi v textovej forme.
Okresný súd tiež uložil žalovanému povinnosť nahradiť Sabakovi nemajetkovú ujmu vo výške 27.000 eur a priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 percent zo sumy priznanej výšky náhrady nemajetkovej ujmy.
Odvolanie proti rozsudku
„Tento rozsudok okresného súdu nie je právoplatný. Žalovaný podal proti rozsudku okresného súdu odvolanie a vec bude po vykonaní potrebných procesných úkonov predložená odvolaciemu súdu na odvolacie konanie a rozhodnutie,“ dodala.
Právoplatný je však rozsudok okresného súdu z augusta 2023, ktorý v spojení s rozsudkom krajského súdu z júla 2025 uložil Milanovi M. povinnosť natrvalo vymazať zo svojho profilu na sociálnej sieti konkretizované príspevky a všetky textové komentáre prislúchajúce k týmto príspevkom. Tiež mal Milan M. povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 15.000 eur.
„Ďalej súd uložil žalovanému povinnosť uverejniť na sociálnej sieti na svojom profile ospravedlnenie, adresované žalobcovi, v textovej forme rovnakým písmom a rovnakou veľkosťou písma ako boli príspevky uverejnené, a to trikrát po sebe s odstupom troch týždňov,“ priblížila Petrufová skorší právoplatný verdikt.
Kontroverzné príspevky počas pandémie
Žalovaný Milan M. podrobil Sabaku kritike počas pandémie nového koronavírusu vo viacerých príspevkoch a videách zverejnených na sociálnej sieti. Okrem iného hovoril o „sadistických lekároch“ či „detinskom vydieraní“.