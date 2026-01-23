Chceli založiť nacistický štát! Osem osôb v Nemecku sa postavilo pred súd

BERLÍN - Osem mladých mužov obvinených z účasti v extrémistickej skupine, ktorá sa snažila založiť nezávislý štát postavený na nacistickej ideológii, v piatok predstúpilo pred súd v Drážďanoch. Prokuratúra sa domnieva, že ide o členov militantnej skupiny Saskí separatisti, ktorá vznikla v roku 2020 a približne 20 jej členov šírilo rasistické, antisemitské a apokalyptické názory. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Obžaloba tvrdí, že členovia skupiny sú presvedčení, že Nemecko je blízko kolapsu, čo plánovali využiť na násilné obsadenie veľkých častí východného Saska. Následne údajne chceli založiť nezávislý štát riadený ideológiou nacistickej strany Adolfa Hitlera. Mužov vo veku 22 až 26 rokov zatkli počas razií v Sasku a Poľsku v novembri 2024. Na súde proti nim vzniesli obvinenia z účasti v teroristickej organizácii, prípravy zločinu vlastizrady a ďalších trestných činov. Súd naplánoval 67 pojednávaní, ktoré sa konajú za prísnych bezpečnostných opatrení.
Zastupuje ich 19 advokátov
Obžalovaných pred súdom zastupuje 19 advokátov. Jeden z nich má až piatich právnikov. „Obvinenia generálneho prokurátora absolútne odmietame,“ povedal jeden z obhajcov. Poprel tiež existenciu Saských separatistov a trval na tom, že jeho klient nikdy nemal v úmysle nikoho zabiť. Ešte pred prečítaním obžaloby podala obhajoba návrh na vylúčenie verejnosti z pojednávania.