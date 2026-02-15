Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Huliak uznal, že zašiel priďaleko a mení tón: Minister sa ospravedlnil Sabakovi, poslal mu LIST! Reakcia lekára

BRATISLAVA - Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak sa verejne ospravedlnil infektológovi Petrovi Sabakovi za výrok z televíznej relácie, v ktorom mu pripisoval spoluzodpovednosť za smrť desiatok tisíc dôchodcov počas pandémie. Urobil tak listom, v ktorom uznal, že jeho tvrdenie nebolo pravdivé a že si nebol vedomý, že Sabaka sa aktívne nepodieľal na formovaní protipandemickej politiky štátu. Sabaka jeho list zverejnil na sociálnej sieti.

V liste Huliak uviedol, že sa Sabakom zaslanou výzvou zaoberal „s potrebnou vážnosťou a rešpektom“ a po oboznámení sa s faktami prijíma dôvody, pre ktoré sa lekára jeho výrok dotkol. Pripustil, že Sabaka nebol členom poradných ani výkonných orgánov štátu, ktoré rozhodovali o opatreniach, ani nebol v právnom vzťahu s ministerstvom zdravotníctva.

„V relácii TV Markíza Na telo vysielanej dňa 01. 06. 2025 som uviedol nepravdivé tvrdenia o doc. MUDr. Petrovi Sabakovi, PhD., ktorými došlo k vážnym zásahom do práva na ochranu osobnosti… Za tieto nepravdivé tvrdenia sa preto verejne ospravedlňujem,“ napísal minister. Zároveň zdôraznil, že jeho cieľom nie je rezignovať na obsah kritiky, ale zjemniť rétoriku a viesť verejnú diskusiu vecnejším tónom.

Huliak v liste zároveň poukázal na to, že Sabaka sa počas pandémie výrazne podieľal na komunikácii smerom k verejnosti a priamo čelil preťaženiu nemocníc. Práve táto viditeľnosť podľa neho mohla vyvolať mylný dojem, že bol súčasťou orgánov rozhodujúcich o opatreniach.

Sabaka ocenil ospravedlnenie aj vyzdvihnutie jeho práce

Na ospravedlnenie reagoval aj samotný Sabaka. „Pán minister Huliak sa mi ospravedlnil za výrok, v ktorom mi pripisoval spoluvinu na smrti 35 000 dôchodcov počas pandémie. Zachoval sa veľmi zodpovedne a dospelo,“ uviedol. Podľa neho minister v liste priznal omyl a uznal, že si nebol vedomý, že lekár sa nepodieľal na tvorbe politiky, ktorú chcel kritizovať.

Sabaka zároveň pripomenul, že riadenie pandémie a komunikácia opatrení mali nedostatky, čo však nebolo výnimočné ani v iných krajinách. „Efektivita a racionalita niektorých opatrení, predovšetkým hromadného testovania, je rozhodne diskutabilná… Ak už však boli protiepidemické opatrenia prijaté, bolo nevyhnutné ich dodržiavať. Inak by nastal chaos a nemocnice by nezvládli nápor pacientov,“ uviedol.

Osobitne ocenil, že minister spomenul aj jeho prácu v nemocnici. „Ako jeden z mnohých zdravotníkov som mal možnosť vidieť, čo pandémia znamená pre ťažko a kriticky chorých… bol som presvedčený, že musím urobiť všetko pre to, aby v nemocnici končilo čo najmenej ľudí,“ povedal. Doplnil, že zo hospitalizovaných sa podarilo zachrániť približne 90 percent pacientov na bežných oddeleniach a asi polovicu kriticky chorých na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Pandemické obdobie podľa neho zanechalo v spoločnosti silné emócie. „Je ťažké ho spätne hodnotiť bez emócií… stále cítim horkosť, keď si spomeniem na to, že niektorí ľudia pred súcitom a vecnou diskusiou uprednostnili cynický kalkul a honbu za popularitou,“ priznal. Aj preto si pri verejných vystúpeniach dáva pozor, aby zostal v rovine odbornej argumentácie.

Gestu ministra zároveň pripisuje širší význam. „V čase narastajúcej polarizácie spoločnosti považujem za potrebné oceniť symbolickú hodnotu tohto gesta. Jedna lastovička leto nerobí, ale ak by aj iní politici preukázali toľko zodpovednosti, nemuseli by sme tak veľmi zaťažovať súdy a exekútorov,“ dodal Sabaka, ktorý list zverejnil.

