Rezort vnútra sa nebráni diskusii o znížení výšky pokút za parkovanie v Bratislave

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa síce nebráni diskusii o úprave výšky pokút v rámci objektívnej zodpovednosti za parkovanie, avšak pripomína, že pokuta by mala mať preventívny a sankčný charakter. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytol hovorca MV SR Matej Neumann. Reagoval tak v súvislosti s nedávnou žiadosťou primátora Bratislavy Matúša Valla o znížení sadzby pokút tlmočenej vláde.
„Diskusii o úprave výšky pokút ukladaných obcami v rámci objektívnej zodpovednosti za nesprávne parkovanie sa nebránime. Pri potenciálnom znižovaní pokút je potrebné zohľadniť to, aby nová výška pokuty mala naďalej preventívny a sankčný charakter,“ skonštatoval Neumann.
Podotkol zároveň, že zníženie pokút v týchto prípadoch bude mať negatívne dosahy, predovšetkým na rozpočty obcí a miest. Podľa ministerstva by sa tak mali k tomu vyjadriť predovšetkým záujmové organizácie samospráv. „Žiadne oficiálne pripomienky v tomto smere sme od nich zatiaľ nedostali,“ doplnil Neumann. Súčasná výška bola nastavená v roku 2012, keď sa zavádzala objektívna zodpovednosť.
Súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý plánuje v tohtoročných voľbách opäť obhajovať svoj post, koncom minulého týždňa informoval, že na výjazdovom rokovaní vlády v Petržalke požiadal vládu o zníženie sadzby pokút za parkovanie. Výška pokuty 78 eur pri objektívnej zodpovednosti, ktorú stanovuje zákon, sa mu zdá vysoká, pričom sa vymyká priemeru európskych miest. Nevidí racionálny dôvod, prečo by práve ľudia na Slovensku a v hlavnom meste mali platiť najvyššie pokuty. Kým prípadné zníženie sadzieb je v rukách štátu, magistrát zároveň prichádza s návrhom zmien pri pokutovaní v rámci parkovania i MHD. Vyjsť v ústrety chce nimi poctivým parkujúcim a cestujúcim. Návrhy však musí schváliť bratislavské mestské zastupiteľstvo.