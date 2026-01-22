Dunaj vstupuje do komunálnych volieb: Strana mala snem jednomyselne zvolila Winklera za predsedu, zabojuje o primátora

BRATISLAVA - Bratislava potrebuje menej chaosu a viac riadenia. Menej sporov a viac výsledkov, ktoré cítiť na cestách, v uliciach, v službách mesta aj v peňaženke ľudí. Aj preto mestská strana Dunaj na svojom sneme oficiálne vstupuje do komunálnej politiky Bratislavy a predstavuje ambíciu priniesť do samosprávy praktické riešenia, poriadok a zodpovednosť.
Snem jednomyselne zvolil Martina Winklera za predsedu strany Dunaj a zároveň ho potvrdil ako lídra do komunálnych volieb a kandidáta na primátora Bratislavy. „Sme tím odborníkov, nezaradených poslancov a ľudí, ktorí dobre poznajú mesto aj problémy Bratislavčanov a sú pripravení pracovať pre Bratislavu pod značkou strany Dunaj,“ uviedol Martin Winkler.
Strana Dunaj plánuje postaviť kandidátku do mestského zastupiteľstva aj do miestnych zastupiteľstiev v mestských častiach. Tvoriť ju budú odborníci z praxe a ľudia, ktorí riešia konkrétne témy v konkrétnych štvrtiach a chcú ich posunúť z diskusií do reálnej podoby.
Program: menej improvizácie, viac poriadku v meste
Bratislavská mestská strana Dunaj predstavila program postavený na každodenných problémoch, ktoré Bratislavčania reálne žijú – doprava a zápchy, parkovanie, bezpečnosť, hospodárenie mesta a efektívne fungovanie magistrátu. Medzi kľúčové priority patria:
Fungujúca doprava
Strana Dunaj presadzuje plynulú dopravu v Bratislave postavenú na praktických riešeniach, nie na ideologických sporoch. Cieľom je zastaviť boj proti individuálnej doprave, presunúť cyklotrasu na Vajanského nábreží bližšie k Dunaju a vrátiť 15-minútový lístok na MHD.
Reforma parkovania
Prioritou strany Dunaj je férové a zrozumiteľné parkovanie. Strana chce zastaviť rušenie parkovacích miest a nastaviť systém PAAS tak, aby bol jednoduchší, priateľskejší a výhodnejší pre Bratislavčanov.
Bezpečné mesto
Bezpečnosť považuje strana Dunaj za jednu zo základných úloh mesta. Jej cieľom je dofinancovať mestskú políciu, zvýšiť počet policajtov v uliciach a zlepšiť podmienky na ich každodennú prácu v uliciach Bratislavy.
Rozumné hospodárenie
Strana Dunaj chce zastaviť bezhlavé zadlžovanie mesta a presadzovať zodpovedné hospodárenie. Jej cieľom je vyrovnaný rozpočet bez zvyšovania dane z nehnuteľností v najbližších štyroch rokoch.
Efektívny magistrát
Podľa strany Dunaj je magistrát dlhodobo prezamestnaný a neefektívny. Prioritou je zníženie počtu administratívnych zamestnancov mesta a mestských firiem o 30 % a zlepšenie výkonu mestského aparátu.
„Bratislava dnes potrebuje manažérsky prístup a menej výhovoriek. Rozhodnutia musia byť rýchle a zrozumiteľné, projekty dotiahnuté do konca a peniaze míňané účelne – Bratislavčania to musia cítiť v plynulejšej doprave, férovom parkovaní, bezpečnejších uliciach a lepších službách magistrátu,“ doplnil Martin Winkler.
Strana Dunaj vznikla ako mestská komunálna iniciatíva, ktorá chce priniesť do riadenia Bratislavy odbornosť, zodpovednosť a riešenia postavené na reálnych potrebách ľudí, nie na politickom marketingu. Vznik strany podporilo viac ako 15 000 Bratislavčanov čo potvrdzuje narastajúci dopyt po praktických riešeniach a po alternatíve ku súčasnému vedeniu mesta.