Šéfka pirátov má vedenie Bratislavy v zuboch: Meškala len pár minút a inkasovala alarmujúco vysokú POKUTU!

Šubová skritizovala výšku sankcií, ktoré mesto Bratislava udeľuje.
Šubová skritizovala výšku sankcií, ktoré mesto Bratislava udeľuje. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Verejnosť ju môže poznať ako aktivistku, ktorá pravidelne na základe svojich zistení a skúseností kritizuje pomery v Poľnohospodárskej platobnej agentúra (PPA), na agrorezorte a tiež sa objavuje po boku mimoparlamentných Demokratov. Šéfka Pirátskej strany - Slovensko Zuzana Šubová sa však najnovšie pustila aj do vedenia hlavného mesta. V Bratislave totiž vraj len za pár minút meškania inkasovala neuveriteľne vysokú pokutu.

Tlačová konferencia strán: Progresívne Slovensko, Demokrati, KDH, SaS, Za ľudí a hnutie Slovensko na tému: Opozícia sa spája proti násiliu páchanému na ženách (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Bratislava sa môže hanbiť," začala poriadne zostra Šubová. "Za 3 minúty po skončení parkovania pokuta 78 eur. Je to európsky extrém, drahšie sú už len fínske Helsinky," napísala Šubová, ktorá má evidentne naštudované pomery sankcií v Európe. 78-eurová pokuta bola teda pre ňu nevídaný extrém. Nie je pritom žiadnou novinkou, že spôsob, akým sa rieši parkovanie v hlavnom meste nie je po chuti viacerým obyvateľom. Ak príde ešte aj pokuta, tieto negatívne pocity sa ešte umocnia.

Bratislava verzus ostatné veľké mestá

"Vo Viedni je to 36 eur, v Prahe okolo 20 až 30 eur, v Budapešť často ešte menej v rozmedzí 10 až 30 eur," popísala Šubová stav ukladania sankcií za parkovanie u našich okolitých susedov.

Politickú aktivistku a šéfku strany slovenských Pirátov uložená pokuta poriadne rozčúlila. "Toto nie je regulácia dopravy. Toto je nehorázne trestanie ľudí za drobný omyl a mestská politika bez rozumu," udrela si ešte raz Šubová.

 
 

"Prečo primátori miest nenamietajú absurdný zákon, ktorý ide proti samotným občanom Slovenska?No pretože im vyhovuje "futrovanie" rozpočtu cez takto nespravodlivé nastavené sankcie. Uvidíme, kto z kandidátov sa ako postaví k tejto otázke," odkázala Šubová aj na blížiace sa komunálne voľby.

Výšku pokút neurčujeme my, reaguje mesto

Reakciu na túto kritiku, sme sa snažili zistiť priamo u vedenia mesta. "Výšku pokuty cez objektívnu zodpovednosť neurčuje mesto Bratislava, je presne stanovená zákonom prijatým v NRSR a je rovnaká pre celé Slovensko, teda aj ostatné mestá a obce," odkázal k tejto téme Peter Bubla z oddelenia komunikácie a marketingu magistrátu.

Viac o téme: Parkovanie Mestská polícia Pokuta Bratislava Matúš Vallo Pirátska strana Zuzana Šubová Pirátska strana - Slovensko
