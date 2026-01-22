Minister Kamenický rozbehol vládny AUDIT neziskoviek: Šimečkovej mame vybehla státisícová POKUTA!

BRATISLAVA - Ministerstvo financií malo v posledných mesiacoch veľa práce. Audit čerpania dotačných a grantových prostriedkov bola v poslednej doba jedna z ich top priorít. V týchto dňoch sú už na stole výsledky. Medzi piatimi subjektami sa ocitol aj Projekt Fórum mamy Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska. Ide o sumu 133-tisíc eur, ktorú musí subjekt uhradiť!
Ministerstvo financií SR na sociálnej sieti informovalo o výsledkoch rozsiahleho auditu čerpania dotačných a grantových prostriedkov. Do úvahy zobral obdobie rokov 2020 až 2025. Vláda chcela preveriť, či nedochádzalo k duplicitnému alebo neoprávnenému čerpaniu verejných financií. "Cieľom auditu bolo posilniť ochranu verejných zdrojov a identifikovať možné porušenia finančnej disciplíny," prezradil rezort Ladislava Kamenického (Smer-SSD).
Rezort potom z 61 822 prijímateľov vybral vzorku najrizikovejších subjektov na výkon vládneho auditu. "Výber vzorky bol realizovaný neštatistickým, rizikovo orientovaným prístupom, v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardami," napísal rezort a vymenoval subjekty, ktoré sa dopustili "finančnej nedisciplíny":
- Music Gallery s.r.o., Senec - vládny audit identifikoval 3 finančné nedostatky v celkovej sume 15 216,71 eur;
- občianske združenie Post Bellum SK, Bratislava - vládny audit identifikoval 6 nedostatkov z toho 3 finančné v celkovej sume 53 638,04 eur;
- občianske združenie „Projekt Fórum“ (združenie Marty Šimečkovej, pozn. red.), Bratislava - vládny audit identifikoval 6 finančných nedostatkov v celkovej sume 133 844,60 eur;
- divadlo Pôtoň, o.z. Bátovce – vládny audit identifikoval 2 finančné nedostatky v celkovej sume 27 789,73 eur;
- Elektrotechnický výskumný a projektový ústav (EVPÚ) a. s., Nová Dubnica – vládny audit identifikoval 1 finančný nedostatok v sume 6 348,05 eur
- Hlavné mesto SR – vládny audit identifikoval spolu 2 nedostatky, z toho jeden s vysokou závažnosťou. Zistenie sa týkalo prekročenia lehoty určenej na použitie verejných prostriedkov. Penále za uvedené porušenie finančnej disciplíny nepresiahlo sumu, za akú sa penále ukladá, a preto nie je potrebné podať návrh na začatie správneho konania.
Dvojité vyplácanie faktúr audit nezistil, bráni sa Marta Šimečková
Na zistenia auditu okamžite reagovala Marta Šimečková, riaditeľka združenia Projekt Fórum. "Zistenia vládneho auditu nepotvdili to, z čoho nás obviňuje predseda vlády alebo politici Smeru: že sme preplácali faktúry dvakrát či trikrát, teda že sme sa neoprávnene obohacovali na úkor štátu. Auditorská správa nič také nekonštatuje," tvrdí matka lídra opozície.
S výsledkami auditu sa oboznámila už v utorok 20. januára 2026. Nesúhlasia ani s tým, že by sa dopustili nejakých porušení.
"Podali sme v zákonnej lehote námietky, ale ani jednu z nich audit nezohľadnil," podotýka Šimečková a pozastavila sa nad tým, že suma auditu sa presne zhoduje s popisovanou sumou podpredsedu parlamentu za Smer Tiborom Gašparom pred istým časom.
"Je ťažké nevidieť v tejto vlne auditov politickú objednávku a princíp mocenskej šikany voči občianskej spoločnosti. V našom prípade je ťažké nevidieť sústredenú snahu zacielenú na opozičného lídra Michala Šimečku," napísala Marta Šimečková, ktorá je matkou predsedu PS.
Hĺbkové vládne audity sa podľa nej paralelne konali v niekoľkých organizáciách, ktoré vraj z nejakého záhadného dôvodu vláde najviac prekážajú, lebo jej prekážajú hodnoty, ktoré presadzujú.