Hrozí útok? Brazílsky prezident Lula vyzval Ramaphosu na posilnenie spolupráce

BRAZÍLIA - Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pondelok vyzval juhoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosu na posilnenie spolupráce v oblasti obrany. Zároveň varoval, že obe krajiny by mohli byť zraniteľné voči prípadnej vojenskej invázii, informuje správa agentúry AFP.
„Neviem, či si Ramaphosa uvedomuje, že ak sa nepripravíme v oblasti obrany, jedného dňa nás niekto napadne,“ povedal Lula. Podľa neho by Brazília a Juhoafrická republika (JAR) mali spojiť svoj potenciál a rozvíjať spoločnú výrobu v obrannom priemysle namiesto toho, aby sa spoliehali na zahraničných dodávateľov zbraní.
Brazília aj JAR sú členmi zoskupenia BRICS
Ramaphosa uviedol, že Brazília je v oblasti obrany a letectva „oveľa pokročilejšia“ než JAR. „Máme sa od seba navzájom veľa čo učiť a máme vám tiež veľa čo ponúknuť,“ doplnil. Ministri obrany oboch krajín sa mali v pondelok stretnúť, aby pracovali na dohode o spolupráci v tejto oblasti. Brazília aj JAR sú členmi zoskupenia BRICS združujúceho rozvíjajúce sa ekonomiky. Americký prezident Donald Trump túto skupinu, do ktorej patria aj Čína, Rusko či Irán, označil za „protiamerickú“.Lula da Silva aj Ramaphosa kritizovali útoky Spojených štátov a Izraela na Irán.