Rusko je v šoku: VIDEO zachytilo, ako Putin kašle! Strach o jeho zdravie

MOSKVA - Kremeľ zverejnil video príhovoru ruského prezidenta pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. V zázname však zostal moment, keď musel šéf Kremľa prejav prerušiť kvôli záchvatu kašľa.
Nečakané prerušenie počas oficiálneho prejavu
Video príhovoru ruského prezidenta Vladimira Putina, ktoré Kremeľ zverejnil pri príležitosti Medzinárodný deň žien, vyvolalo na internete vlnu reakcií.
Záznam, v ktorom sa Putin prihovára ženám v Rusku, trvá približne šesť minút. V jeho strede však nastal moment, ktorý sa do oficiálnych videí zvyčajne nedostane. Prezident začal náhle kašľať, chytil sa za hrdlo a požiadal o vodu.
Potom sa obrátil priamo do kamery a povedal: „Viete čo, dovolíte, aby som to povedal ešte raz, pretože som sa zadrhol.“
Prezident navrhol nový pokus
Po krátkom prerušení Putin navrhol, aby sa príhovor nahral znovu. V druhom pokuse následne zopakoval približne trojminútové blahoželanie adresované ruským ženám.
Zaujímavosťou však je, že pri zverejnení videa zostal v zázname aj moment s kašľom. Podľa mediálnych správ si chybu pri strihu nevšimli ani pracovníci prezidentskej administratívy, ani novinári z kremeľského okruhu.
Video sa rýchlo šírilo na sociálnych sieťach
Neupravený záznam sa krátko po publikovaní začal rýchlo šíriť na sociálnych sieťach. Hoci Kremeľ neskôr video upravil a problematický moment odstránil, pôvodná verzia už kolovala na internete a stihla sa masovo rozšíriť.
Putin vo videu chválil ruské ženy
V samotnom príhovore sa ruský prezident obracia na ženy s tradičným posolstvom k sviatku. „Tento sviatok oslavujeme vždy s tými najjasnejšími a najteplejšími pocitmi, obdivujeme naše krásne ženy a z celého srdca vám hovoríme slová lásky, úcty a vďaky.“