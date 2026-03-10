MIMORIADNY ONLINE Trump telefonoval s Putinom! Útok Moskvy si vyžiadal zranených

KYJEV - Ruský dron zasiahol v pondelok oblasť neďaleko výškovej obytnej budovy v Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste. Utrpelo pri tom zranenia šesť osôb, oznámil starosta Ihor Terechov. Informuje správa agentúry Reuters. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
6:08 Ukrajina si predvolala maďarského veľvyslanca po tom, čo maďarské úrady minulý týždeň zaistili dve ukrajinské vozidlá s peniazmi a zadržali sedem prepravcov, uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných. Obvinilo pri tom Budapešť z porušovania Európskeho dohovoru o ľudských právach, píše správa agentúry DPA.
6:00 Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, oznámil poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov. Počas približne hodinového rozhovoru sa zhovárali o konflikte v Iráne i vojne na Ukrajine, píšu svetové agentúry. „Dôraz bol kladený na situáciu týkajúcu sa konfliktu s Iránom a prebiehajúce bilaterálne rokovania s predstaviteľmi Spojených štátov o vyriešení ukrajinskej otázky,“ vyhlásil Ušakov. Rozhovor bol podľa neho „otvorený a konštruktívny, tak ako zvyčajne“.
Medzi zranenými je aj dieťa
Podľa slov starostu je medzi zranenými jedno dieťa. Počas útoku došlo aj k rozbitiu okien a niekoľko áut zachvátili plamene, ozrejmil Terechov. Charkov, ktorý sa nachádza 30 km od ruských hraníc, odolal počiatočnému postupu ruských síl po začatí invázie vo februári 2022 a odvtedy je častým cieľom ruských leteckých útokov, pripomína Reuters. Osobitný útok si vyžiadal sedem zranených pri ruskom ostreľovaní mesta Dnipro, uviedol šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na platforme Telegram. Hanža zverejnil na internete aj zábery zobrazujúce trosky na uliciach a poškodené fasády budov.