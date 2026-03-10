ONLINE Trump otvorene: Vojna na Blízkom východe sa už čoskoro skončí! Irán má iný názor

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že „iránska vojna sa už čoskoro skončí“ bez toho, aby stanovil konkrétny termín. Podľa jeho slov totiž operácie USA a Izraela dosahujú svoje ciele, informuje správa agentúry AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Blízkeho východu:
ONLINE
6:36 Južná Kórea nemôže brániť americkým silám v presune niektorých zbraní z krajiny, povedal v utorok prezident I Če-mjong. Urobil tak po tom, čo sa rozšírili správy, že časť amerických protivzdušných raketových systémov Patriot sa použije na Blízkom východe. Informuje správa agentúry Reuters.
6:30 Izraelská armáda podnikla ďalšiu vlnu úderov na južné predmestie Bejrútu. Podľa agentúry AFP izraelské sily tvrdili, že cielili na finančnú inštitúciu Al-Kard al-Hasan, ktorá je oficiálne neziskovou charitou militantného proiránskeho hnutia Hizballáh. Podľa denníka Haarec sa na severe Izraela rozzneli sirény kvôli útokom zo strany Iránu a Hizballáhu.
6:15 Spojené arabské emiráty (SAE) v utorok ráno oznámili, že ich generálny konzulát v irackom Kurdistane sa stal terčom útoku bezpilotného lietadla. Pri údere nikto neutrpel zranenia, no došlo k škodám na majetku, informuje správa agentúry AFP.
6:12 Spojené štáty v pondelok zaradili sudánsku odnož Moslimského bratstva k teroristickým organizáciám, s platnosťou od nadchádzajúceho týždňa, a obvinili ju zo získavania podpory z Teheránu.Informuje správa agentúry AFP.
6:10 Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí ostro kritizoval politiku USA a uviedol, že správa, ktorú zdieľal Biely dom, údajne odhalila skutočné ekonomické motívy Washingtonu v konflikte na Blízkom východe.Informuje správa stanice al-Džazíra.
6:05 Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v utorok poprel, že by dve rakety smerujúce na Turecko prileteli z Iránu, uviedla turecká vláda. Informuje správa agentúry DPA.
6:00 Iránske Revolučné gardy vyhlásili v utorok, že o konci vojny na Blízkom východe rozhodnú samy. Reagovali tak na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že konflikt sa už čoskoro skončí. Informuje správa agentúry AFP. „Je na nás, aby sme rozhodli o konci tejto vojny,“ uviedli gardy vo vyhlásení. „Rovnováha a budúce usporiadanie regiónu sú teraz v rukách našich ozbrojených síl, americké sily vojnu neukončia,“ zdôraznili vo vyhlásení.
Trump v tom má jasno
„(Vojna) sa skončí už čoskoro, a pokiaľ sa začne znovu, dostanú ešte silnejší úder,“ povedal šéf Bieleho domu počas tlačovej konferencie v meste Doral na Floride pred cestou do Washingtonu. Trump zároveň pohrozil rozsiahlejším útokom na Irán, pokiaľ zablokuje dodávky ropy, ktorej ceny prudko vzrástli pre vojnu na Blízkom východe. „Nedovolím, aby teroristický režim držal svet ako rukojemníka a aby sa pokúšal zastaviť globálne dodávky ropy. Ak Irán urobí čokoľvek pre to, aby to dosiahol, dostanú oveľa, oveľa tvrdší zásah,“ vyhlásil podľa AFP.
Líder Spojených štátov tiež zdôraznil, že Washington vyšetruje úder na školu, ku ktorému došlo v iránskom meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny ešte na začiatku konfliktu a ktorý si podľa všetkého vyžiadal viac ako 150 obetí. „Nech už správa ukáže čokoľvek, som ochotný to prijať,“ povedal Trump a naznačil, že Irán mohol použiť raketu Tomahawk na zasiahnutie školy. Prezident USA sa okrem toho vyjadril aj k telefonátu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Hovorili sme o Ukrajine, kde prebieha nikdy nekončiaci boj... myslím si však, že išlo o pozitívny rozhovor k tejto téme,“ ozrejmil Trump.