Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný let z Blízkeho východu: Poletí aj do Dubaja

BRATISLAVA - Vládny špeciál dopravil v pondelok z ománskeho Maskatu do Bratislavy 79 osôb, z toho 70 občanov Slovenskej republiky. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Podľa slov rezortu ide o 15. repatriačný let z Blízkeho východu a nateraz poslednú evakuáciu Slovákov z Ománu.
„Slovenská republika plánuje v evakuačných operáciách pokračovať aj v najbližších dňoch. V poradí 16. a 17. repatriačný let majú byť po prvý raz realizované z Dubaja, keďže práve v Spojených arabských emirátoch je v súčasnosti zaregistrovaný najvyšší počet slovenských občanov čakajúcich na návrat domov,“ uviedlo MZVEZ.
Je to výsledok koordinovaného úsilia
Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár pripomenul, že doteraz sa z Blízkeho východu podarilo prepraviť viac ako 600 ľudí. „Je to výsledok koordinovaného úsilia a profesionálnej práce našich diplomatov, konzulárnych pracovníkov, zamestnancov ministerstiev obrany a vnútra, ako aj partnerov v regióne,“ uviedol. Na palube pondelkového repatriačného letu z Ománu sa na Slovensko vrátil tiež šesťčlenný konzulárno-krízový tím rezortov diplomacie a obrany, ktorý v uplynulých dňoch pôsobil priamo na letisku v Maskate.
MZVEZ konštatovalo, že od začiatku evakuačných operácií Slovenská republika zrealizovala spolu už 15 letov, ktorými prepravila do bezpečia 641 osôb, z toho 491 občanov Slovenska, ako aj 150 občanov ďalších 30 národností. Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí, aby sa v prípade pobytu v zahraničí registrovali prostredníctvom systému dobrovoľnej registrácie na webovej stránke i.mzv.sk/registracia alebo prostredníctvom aplikácie Svetobežka. Opätovne tiež upozorňuje, že dobrovoľná registrácia cez webstránku MZVEZ alebo aplikáciu Svetobežka ešte neznamená zaradenie na repatriačný let.