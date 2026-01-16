Vallov protikandidát Winkler reaguje na zmeny v parkovacej politike: Ignorácia zo strany mesta a zbytočný CHAOS!

BRATISLAVA - Vyzývateľ Matúša Valla na post primátora mesta Bratislava Martin Winkler zo strany Dunaj reaguje na zmeny v prípade systému PAAS pri parkovacej politike mesta. Podľa neho dochádza k nejasnostiam, chaosu a viacerí obyvatelia majú otázky.
"Na zlyhania parkovacej politiky v Bratislave upozorňujem viac ako rok a pol. Od začiatku poukazujem na to, že systém PAAS je nastavený represívne, trestá poctivých ľudí a namiesto poriadku vytvára zbytočný chaos. Vedenie mesta tieto výhrady dlhodobo ignorovalo a akúkoľvek kritiku odmietalo," tvrdí Winkler.
Primátor Matúš Vallo podľa neho prichádza so zmenami pravidiel až dnes, tesne pred voľbami. "Sú to ale pravidlá ktoré zaviedol práve Matúš Vallo a teraz sa snaží ich zmenu prezentovať ako prejav férovosti. V skutočnosti ide o priznanie, že systém bol od začiatku zle nastavený. To, čo dnes primátor opisuje ako snahu „nestresovať ľudí“, som pomenovával už pred časom - bez odozvy zo strany magistrátu," tvrdí Winkler.
Rozdiel medzi ním a Vallom je podľa kandidáta na post primátora. zásadný. "Ja navrhujem zmeny z presvedčenia a v záujme obyvateľov mesta, nie pod tlakom blížiacich sa volieb. Bratislava potrebuje parkovaciu politiku, ktorá bude spravodlivá, zrozumiteľná a postavená na zdravom rozume, nie na improvizácii a politickom PR," uzavrel.