Na Mareka z Kysuckého Nového Mesta je vydaný zatykač: Polícia po ňom pátra

Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
ČADCA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po hľadanom 32-ročnom Marekovi Ježíkovi z Kysuckého Nového Mesta, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač. Informovala o tom v utorok žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Na menovaného vydal Okresný súd Žilina medzinárodný zatýkací rozkaz v trestnej veci zanedbania povinnej výživy,“ priblížila Kocková. Akékoľvek informácie o hľadanom mužovi môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície.