SaS žiada ochranu Grónska: Ficova vláda podľa opozície hazarduje so spojenectvami a mlčí o anexiách

Juraj Krúpa
Juraj Krúpa (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá do Národnej rady (NR) SR uznesenie, ktorým má parlament jednoznačne podporiť územnú celistvosť Dánskeho kráľovstva, ktorého súčasťou je Grónsko, a odmietnuť akékoľvek porušovanie medzinárodného práva vrátane anexií. Predstavitelia strany o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.

„Budeme vyzývať, aby SR jednoducho upozornila na to, že akákoľvek zmena medzinárodného práva, anexia, akékoľvek takéto zásadné zmeny sú neakceptovateľné a že Slovensko stojí jednoznačne a plnohodnotne za Dánskym kráľovstvom a za jeho územnou celistvosťou, pretože sa to týka aj nás, našej bezpečnosti a budúcnosti,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa.

SaS žiada, aby Slovensko jasne deklarovalo svoj postoj v čase narastajúceho napätia v euroatlantických vzťahoch a otázkach bezpečnosti Severoatlantickej aliancie (NATO). Premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) a vláde vyčítajú, že nezaujíma jasné stanoviská k zásadným zahraničnopolitickým otázkam vrátane vývoja v Grónsku, fungovania NATO a bezpečnosti Európy.

Grónsko na Bezpečnostnej rade SR chýbalo

Kritizovali tiež, že predstavitelia vlády sa otázke Grónska a širším geopolitickým zmenám dostatočne nevenovali ani na rannom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Krúpa pripomenul, že politika „na všetky štyri svetové strany“ pripravuje Slovensko o všetky spojenectvá. „Nemôžeme byť naivní a myslieť si, že Slovensko bude ,‚handlovať' s Ruskom a so Spojenými štátmi americkými a s Čínou a že bude vyvažovať ich záujmy niekde tu v stredoeurópskom priestore. Je to komické,“ myslí si Krúpa.

Na kritiku nadviazala aj poslankyňa NR SR za SaS Vladimíra Marcinková. Poznamenala, že Fico nedokáže pred nadchádzajúcim mimoriadnym samitom lídrov Európskej únie jasne povedať, aký je postoj Slovenska k situácii v Grónsku. „Je to také ťažko čitateľné pre túto vládu, že nevie zaujať jasný postoj, že nevie dať dokopy tri vety, s ktorými by sme prezentovali Slovensko?“ pýta sa.

Poslankyňa zároveň informovala, že do parlamentu predložila aj druhé uznesenie, ktoré sa týka situácie v Iráne. Uznesením chce strana odsúdiť porušovanie ľudských práv a násilie voči civilnému obyvateľstvu v krajine. „Už v roku 2023 som ako prvá poslankyňa predložila uznesenie, ktoré poukazovalo najmä na to, čo tam zažívajú ženy (...). Prešlo to vtedy aj za pomoci poslancov tejto súčasnej koalície, preto dúfam, že aj teraz budú v otázke dodržiavania ľudských práv konzistentní,“ dodala.

