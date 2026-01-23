SaS žiada odchod Tomáša Lorenca z ministerstva: Dôvodom sú podozrivé tendre aj kauza v Trenčíne

BRATISLAVA - Opozičná SaS vyzýva Tomáša Lorenca, aby odišiel z pozície generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Dôvodom sú podozrenia súvisiace s kauzou výmeny vodovodného potrubia vo Fakultnej nemocnici Trenčín a výberové konania na softwarové a IT služby. Na tlačovej konferencii to uviedol tímlíder SaS pre zdravotníctvo Tomáš Szalay.
archívne video
„Dozvedeli sme sa, že whistlebloweri, teda oznamovatelia protispoločenskej činnosti, na ministerstve zdravotníctva nahlásili podivné výberové konania na softwarové a IT služby. A v tejto chvíli je to predmetom vyšetrovania. Zrejme neboli dodržané všetky procesné veci,“ priblížil Szalay s tým že ide o Lorencovu zodpovednosť.
Lorenc prišiel na MZ podľa Szalaya ešte za bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej a je človekom predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že medzi Lorencom a šéfom rezortu Kamilom Šaškom (Hlas-SD) prebiehajú „neustále boje“. „Nemyslím si, že takýmto spôsobom môže dobre fungovať ministerstvo, keď vedúci pracovníci medzi sebou zvádzajú boje,“ podotkol Szalay.