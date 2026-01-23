Zmeny rokovacieho poriadku? Koaličná rada riešila ďalšiu schôdzu NR SR

BRATISLAVA - Koaliční predstavitelia sa na piatkovej koaličnej rade dohodli na priebehu schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (27. 1.). Rokovanie o opozičných návrhoch na odvolanie ministrov, ktoré sa v parlamente odsúva už niekoľko mesiacov, nepovažuje minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) za tému. Zhoda je na podobe novely rokovacieho poriadku parlamentu, konkrétnejšie ich chcú predstaviť v pondelok (26. 1.).
„Myslím si, že je všeobecná zhoda aj na základných pravidlách nového rokovacieho poriadku a ďalších zákonoch, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sme mohli úspešne implementovať aj plány z programového vyhlásenia vlády a doručiť tie veci, o ktorých sa diskutovalo. Na niektoré veci sú, samozrejme, rozdielne názory, ale to je absolútne prirodzené,“ povedal Kaliňák novinárom po rokovaní koaličnej rady. Návrhy na odvolanie ministrov, ktoré sa presúvajú a niektoré sa už rok neprerokovali, nepovažuje minister za tému. „Je dôležité sa najprv venovať v týchto kritických situáciách tomu, aby sme pohli samotné Slovensko dopredu. Viete, že čelíme bezprecedentnej bezpečnostnej kríze, čelíme aj bezprecedentnej ekonomickej kríze,“ dodal. Na najbližšej schôdzi parlamentu chce Kaliňák prerokovať zmenu týkajúcu sa Národných obranných síl v súvislosti s výcvikom inštruktorov z radov bývalých vojakov. Chce ísť cestou pozmeňujúceho návrhu, hoci uznáva, že nejde o legislatívne najčistejšie riešenie. Zmenou chce rozšíriť priestor pre záujemcov.
K novele rokovacieho poriadku sa podľa podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD) dolaďuje pozmeňujúci návrh. Riešiť má správanie sa poslancov v rokovacej sále i disciplinárne konanie a tiež ich vyjadrovanie. „A druhá otázka je, ako zabezpečiť to, aby Národná rada plynule schvaľovala zákony, fungovala a plnila si základnú úlohu, teda prijímanie zákonov. Pretože decembrová schôdza ukázala, že sa súčasný rokovací poriadok dá ľahko zneužiť a v podstate sa neprerokovala väčšia časť programu decembrovej schôdze kvôli obštrukciám, ktoré robila opozícia,“ povedal. V súvislosti s novelou Trestného zákona od SNS sa má iniciovať stretnutie s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD). „Základná idea je v zásade akceptovaná, to znamená, že veríme, že do ďalšej schôdze príde priechodné riešenie, ktoré bude k spokojnosti predkladateľom aj ministerstva,“ povedal šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.