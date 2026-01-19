Vážna nehoda pri Zemplínskej Teplici! Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, cesta je uzavretá

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
ZEMPLÍNSKA TEPLICA - Približne 500 metrov pred obcou Zemplínska Teplica v okrese Trebišov došlo v pondelok dopoludnia k vážnej dopravnej nehode. Osobné motorové vozidlo skončilo mimo cesty. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, cesta smerom na obec Slanec je v tomto úseku uzavretá.
Vo vozidle ostal zakliesnený vodič, starší muž, ktorému museli na pomoc prísť záchranné zložky. Na mieste zasahovali hasiči, policajné hliadky a privolaný bol aj záchranársky vrtuľník. „Vodičov žiadame, aby využili alternatívne trasy a rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek,“ dodala polícia.
