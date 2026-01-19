Trumpove clá sú nesprávne! Obchodná vojna nie je v nikoho záujme, uviedol Starmer

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer v pondelok uviedol, že hrozba prezidenta USA Donalda Trumpa v podobe uvalenia ciel na európskych spojencov v súvislosti s ich podporou Grónska je nesprávna a obchodná vojna nie je v nikoho záujme. Informuje správa agentúr AP, AFP a televízia BBC.
„Použitie ciel proti spojencom je úplne nesprávne,“ povedal Starmer na tlačovej konferencii po tom, ako Trump pohrozil uvalením ciel na Veľkú Britániu, Dánsko – ktorého súčasťou je autonómne Grónsko – a ďalších šesť európskych krajín, pokiaľ mu budú brániť v prevzatí ostrova v Arktíde. „Aliancie pretrvávajú, lebo sú postavené na rešpekte a partnerstve, nie na nátlaku,“ povedal Starmer a dodal, že v nedeľnom telefonáte vyzval Trumpa, aby našiel riešenie „zakotvené v partnerstve, faktoch a vzájomnom rešpekte“.
Británia zatiaľ neuvažuje o odvetných clách
Britský premiér tiež naznačil, že Británia zatiaľ neuvažuje o odvetných clách. „K tomu sme zatiaľ nedospeli. Moja priorita je zabezpečiť, aby sme sa k tomu nedostali,“ povedal. Starmer uviedol, že Británia podporuje „základné právo“ Grónska a Dánska rozhodovať o budúcnosti arktického ostrova. Nemyslí si, že Trump podnikne vojenské kroky v Grónsku. Spor by sa mal podľa neho vyriešiť prostredníctvom „pokojnej diskusie medzi spojencami“. Na novinársku otázku, či by sa mala uskutočniť štátna návšteva britského kráľa Karola III. v USA v apríli, Starmer povedal, že je dôležité „mať so Spojenými štátmi dobrý vzťah“.