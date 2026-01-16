Hrozivá nehoda v Prahe! Ženu zrazil autobus, dôsledky sú katastrofálne: AMPUTÁCIA oboch nôh

PRAHA - Ťažká nehoda v Prahe skončila ambutáciou nôh približne 50-ročnej ženy. Tú zrazil kĺbový autobus pri výjazde zo zákruty. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
K nehode prišlo vo štvrtok ráno blízko stanice v pražskej štvrti Smíchov. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Zdravotný stav zranenej ženy bol po zrážke kritický. „ Zhruba 50-ročná žena utrpela vážne, stratové poranenia dolných končatín a poranenia horných končatín,“ informovali záchranári na sociálnej sieti X.
Žene zdravotníci podali lieky proti bolesti, zastavili krvácanie a transportovali ju do jedného z pražských traumacentier. Jej stav bol veľmi vážny. Web iDnes.cz informoval, že v nemocnici jej museli obe nohy amputovať.
Problémový úsek
Úsek, kde k tragédii prišlo, patrí k dlhodobo problémovým. Český web poukázal na to, že zákrutou prechádzajú najčastejšie autobusy pražskej MHD, ale aj autá na priľahlé parkovisko. Oproti sa nachádza ulica s električkovou traťou. Na smíchovskej stanici je tiež vstup do rovnomennej stanice metra.
Autá aj autobusy sa tu objavujú náhle takmer nepretržite. Rovnako tak je v miestach veľký pohyb chodcov. Prechod priamo medzi stanicou a terminálom však chýba, chodci však prechádzať potrebujú. V takom prípade stačí sekunda nepozornosti, dobiehanie skoro utekajúceho spoja alebo drobná chyba a nebezpečná situácia je na svete. Miestni a predovšetkým ľudia, ktorí sa na mieste denne vyskytujú na problém upozorňujú už roky.