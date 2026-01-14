Poľadovica a sneh úradujú, TU hlásia komplikácie: Ďalší hororový deň v Bratislave! Prichádza ZMENA v počasí

BRATISLAVA - Výstrahy pred poľadovicou platia v stredu na celom Slovensku. Miestami sa aj dnes očakáva mrholenie a mrznúci dážď. Vodiči musia byť opatrní na viacerých úsekoch ciest, diaľnic a horských priechodov. Po kalamite, ktorá v utorok u nás nastala a silných mrazoch, prichádza ďalšia zmena v počasí.
Situácia na cestách
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vrstva kašovitého snehu hr. 1 cm je na úseku R3 Nižná - Tvrdošín a na obchvate mesta Svidník (R4), kde je 2 cm vrstva kašovitého snehu. Informuje o tom Slovenská správa ciest.
Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, no na značnej časti územia SR pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky 1 - 3 cm, ojedinele do 4 - 5 cm. Zľadovatený sneh je hlásený z ciest na území mesta Bratislava a na ceste II/531 Tisovec - Sedlo Dielik.
Vodiči sa v stredu ráno hlásili zdržanie na diaľnici D1 zo Stupavy do Bratislavy asi 40 minút. Tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti. S desaťminútovou kolónou treba počítať na trase z Rusoviec do hlavného mesta, tiež v Rovinke smerom do Bratislavy. Desať minút sa vodiči zdržia aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste. Kolóna je nahlásená aj na diaľnici D1 na Prístavnom moste smerom do Petržalky.
Ako sú na tom horské priechody
Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu s hrúbkou 1 - 3 cm, okrem HP Šturec, Donovaly, Čertovica, Kremnické Bane, Veľké Pole, Pezinská Baba, Skýcov, Homôlka, Šútovce, Javorník, Makov, Príslop, Vyšehrad a Branisko, kde je povrch vozovky vlhký alebo mokrý. Zľadovatený sneh s hrúbkou 2 cm je na HP Zbojská.
Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 m celkovej dĺžky. Na ceste II/531 v úseku Muráň - Červená skala sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 10 m celkovej dĺžky a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá pre všetky vozidlá. Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a Horských priechod Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 m dĺžky.
Celé Slovensko potrápi poľadovica
Na celom území Slovenska platia v stredu výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou. Na západe sú vydané do 12.00 h, v ostatných krajoch platia počas celého dňa. Najmä na severe zároveň platia výstrahy pred vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Miestami sa aj dnes očakáva mrholenie či mrznúci dážď, čo ďalej zvyšuje riziko tvorby poľadovice. Na severe a východe budú zrážky prevažne snehové, hoci len slabé, no aj malé množstvo nového snehu v kombinácii s mrazom môže výrazne zhoršiť zjazdnosť ciest.
So silným vetrom na horách treba v stredu počítať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Výstraha prvého stupňa je vydaná od 17.00 h. Vietor môže priemerne dosiahnuť rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Prichádza zmena v počasí
"Po okraji rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad západnou, strednou a severnou Európou a priľahlým Atlantikom prúdi do našej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia od juhozápadu až západu teplý vzduch," informuje SHMÚ.
Po sérii sneženia zostáva na veľkej časti Slovenska súvislá snehová pokrývka, no jej topenie bude len veľmi pomalé. Brzdiť ho bude pretrvávajúca inverzia, ktorá sa udrží minimálne do víkendu a nedovolí teplotám výraznejšie stúpať, uvádza portál o počasí iMeteo.sk. Včerajšie počasie pritom spôsobilo najvážnejšie komplikácie tejto zimy – viaceré okresy vyhlásili kalamitný stupeň a dopravu na západe Slovenska aj vo východnom Rakúsku paralyzoval intenzívny mrznúci dážď.
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA, doprava kolabuje: FOTOGALÉRIA extrémneho počasia, cesty sú čistý ľad a všade sneh
V nasledujúcich dňoch bude nad naše územie naďalej prúdiť teplejší, ale vlhký vzduch od západu, ktorý podporí vznik inverzie. Teploty sa preto budú počas dňa pohybovať len okolo nuly, najčastejšie medzi −1 a +4 °C. Na severe môže byť o niečo teplejšie, ak sa inverzná vrstva miestami rozruší. Očakávaný odmäk však zostane slabý a sneh bude miznúť len veľmi pomaly.
Zmena počasia môže prísť až na prelome týždňov, keď sa prúdenie otočí na chladnejšie. Studený vzduch, ktorý sa drží tesne za hranicami Slovenska, môže opäť preniknúť nad naše územie. To by prinieslo mierne ochladenie, viac slnečných momentov po rozpade inverzie a výraznejšie nočné mrazy. Hoci sa ochladenie javí pravdepodobne, nové sneženie sa zatiaľ neočakáva.