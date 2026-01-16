Smeruje k nám BEŠTIA Z VÝCHODU! Prináša teploty, aké už dávno neboli... ZVRAT v počasí aj na Slovensku

BRATISLAVA - Po krátkom oteplení čaká Slovensko od víkendu výrazné ochladenie. Z východnej Európy prúdi arktický vzduch prezývaný beštia z východu, ktorý prinesie nočné teploty až k mínus 20 °C, najmä na severe a východe krajiny.
Po výrazných mrazoch sa na Slovensku oteplilo a teploty sa dostali nad nulu. "Medzi rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou a priľahlým Atlantikom a mohutnou tlakovou výšou zasahujúcou do karpatskej oblasti od východu, prúdi do našej oblasti od juhu vo vyšších vrstvách ovzdušia teplejší vzduch," informuje Slovenský hydrometerologický úrad. Oteplenie však nemá mať dlhé trvanie.
Nad východnou Európou sa prehlbuje rozsiahly vír extrémne studeného vzduchu, ktorý prináša najnižšie teploty za posledné roky. V oblasti Ukrajiny, Ruska a Bieloruska klesajú nočné teploty až k −30 °C a denné maxima sa často nedostanú nad −15 °C. Tento stabilný vír, prezývaný „beštia z východu“, prináša jednu z najchladnejších epizód posledných rokov. Tento arktický vzduch sa počas víkendu začne rozlievať ďalej na západ a jeho vplyv pocíti aj Slovensko, informuje portál o počasí iMeteo.sk. Zasiahnutá bude stredná Európa a postupne prenikne k nám. Kým u nás sa cez deň ešte miestami udrží teplota mierne nad nulou, na východe Európy zostanú denné hodnoty hlboko pod bodom mrazu.
Na Slovensku sa od soboty očakáva výrazné ochladenie. Od východu prenikne chladný vzduch a súčasne sa rozšíri výbežok vyššieho tlaku, čo prinesie síce slnečný, ale veľmi studený víkend. Inverzia sa rozruší, no teploty prudko klesnú. Najsilnejšie mrazy zasiahnu sever a východ Slovenska, kde môže mrznúť aj počas dňa. Nočné teploty budú klesať až k −20 °C, pričom najchladnejšie má byť na východnom Slovensku.
Počas víkendu nás tak čaká ďalšia vlna ochladenia a návrat výrazných mrazov, ktoré budú pokračovaním extrémne studeného počasia postupujúceho z východnej Európy. Hlboké nočné mrazy majú pokračovať aj v ďalšom týždni.