Šesť detí skončilo na urgente v NÚDCH v súvislosti s počasím: Jedno hospitalizovali!

BRATISLAVA - Na urgente v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v utorok dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári riešili šesť prípadov pádov detí. Išlo najmä o poranenia horných končatín. Jedno dieťa hospitalizovali. Vyplýva to z vyjadrenia hovorkyne ústavu Dany Kamenickej.
„V priebehu dnešného dopoludnia v súvislosti s nepriaznivým počasím lekári Kliniky pediatrickej urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského UK a NÚDCH riešili šesť pádov u detí prevažne školského veku. Utrpeli poranenia horných končatín bez zlomenín a jedno dieťa zatvorený úraz hlavy. Zdravotný stav jedného z detí si vyžiadal hospitalizáciu,“ uviedla Kamenická.
Na juhozápade platia od utorka rána výstrahy prvého aj druhého stupňa pred poľadovicou. Vydané sú predbežne do 18.00 h. Úrad verejného zdravotníctva SR radí zvýšiť opatrnosť v exteriéri. Dôležité je dbať na výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si pri chôdzi voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky a používať zábradlia, ak sú k dispozícii.