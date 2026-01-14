Vodiči, jazdite opatrne: Na celom území treba rátať s poľadovicou, mrznúce mrholenie ohrozuje cesty v Ilave

BRATISLAVA - Vodiči musia na cestách počítať s viacerými obmedzeniami pre počasie. V lokalite Ilava treba dať pozor na mrznúce mrholenie. V niektorých častiach Slovenska je zase potrebné rátať so zľadovateným snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
„Pozor na mrznúce mrholenie v lokalite Ilava. Na horských priechodoch Zbojská (I/72), Vrchslatina (II/529) a na ceste II/531 Tisovec - Sedlo Dielik (hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca) je zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre. Na cestách na území mesta Bratislava sa miestami vyskytuje zľadovatený sneh hrúbky jeden až dva centimetre,“ priblížila.
Vodiči tiež musia rátať s obmedzením na horskom priechode Príslop, ktorý je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky. V okrese Čadca zase pre zhoršené poveternostné podmienky platí prvý stupeň kalamitnej situácie. Treba si tiež dať pozor na padanie skál v niektorých úsekoch na horských priechodoch Donovaly a Šturec.
S poľadovicou treba aj naďalej rátať na celom Slovensku
Na území celého Slovenska treba aj naďalej rátať s poľadovicou. Meteorológovia vydali pre všetky okresy výstrahy prvého stupňa. Platia predbežne do piatka (16. 1.) do 12.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
„Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Tvorba poľadovice môže byť podľa nich potenciálne nebezpečná pre ľudské aktivity - dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.